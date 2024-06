"Biało-Czerwone" mają już niemal zagwarantowany udział w turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 20-23 czerwca w Bangkoku i tylko sportowa katastrofa mogłaby sprawić, że zabraknie ich w gronie ośmiu drużyn walczących o trofeum. To nie oznacza, że mogą sobie "odpuścić" ostatnie mecze fazy zasadniczej. Wciąż bowiem walczą o rozstawienie przy losowaniu grup turnieju olimpijskiego - ten przywilej przypadnie w udziale gospodyniom zmagań, czyli Francuzkom, oraz dwóm najwyżej notowanym drużyną rankingu FIVB w momencie zakończenia fazy zasadniczej Ligi Narodów. Polki obecnie są trzecie, co i tak jest historycznym wynikiem żeńskiej kadry.

Nasze reprezentantki zgromadziły na swoim koncie 373.16 pkt i mają znaczną, bo blisko 15-punktową przewagę nad czwartymi Włoszkami. Chcąc powalczyć o rozstawienie, muszą jednak odrabiać straty do drugich Brazylijek (382.13 pkt) lub, jeśli "Canarinhos" powiększą swoją przewagę, do prowadzących obecnie Turczynek (388.69 pkt).

Co istotne, "Biało-Czerwone" będą miały okazję na to, by kwestię walki o drugie miejsce w rankingu rozstrzygnąć w bezpośrednim starciu. Na inaugurację zmagań w Hongkongu zmierzą się bowiem z Brazylijkami. Zwycięstwo, niezależnie w ilu setach, pozwoli Polkom wyprzedzić rywalki, ponieważ te za ewentualną porażkę z zespołem Lavariniego, który zyska co najmniej 5.51 pkt, stracą również co najmniej 5.51 pkt.