Polska siatkarka ogłasza wszem wobec. Co za wiadomość do kibiców

Przed wyjazdem naszych pań do Turcji media obiegła fatalna wiadomość w sprawie Marii Stenzel. Siatkarka niespodziewanie musiała opuścić zgrupowanie i czym prędzej została przetransportowana z COS OPO w Spale do szpitala diagnostycznego w Łodzi, bowiem zmagała się z zapaleniem wyrostka robaczkowego.

Po czasie sama zainteresowana zabrała głos w mediach i ujawniła, co z jej zdrowiem. Podczas gdy nasze siatkarki rywalizowały w Lidze Narodów, zawodniczka dochodziła do siebie po zabiegu. "Z dnia na dzień czuję się lepiej, funkcjonuję już normalnie. Jeśli chodzi o wysiłek, to jedyny, który mogę wykonywać, to spacer do 25 maja" - wyznała w rozmowie z "TVP.Sport".