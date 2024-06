Polskie siatkarki idą jak burza, a tu takie zaskoczenie. Duża niespodzianka

Po ostatnim spotkaniu, w którym podopieczne Stefano Lavariniego w Arlington pokonały 3:1 gospodynie tej części zmagań, organizatorzy Ligi Narodów zaprosili do wywiadu Magdalenę Stysiak . A ta podkreśliła, jak ważne są dla naszych zawodniczek dotychczasowe triumfy.

"Spodziewałyśmy się bardzo ciężkiego meczu. Wiemy jakim mocnym zespołem jest drużyna USA , ale wierzymy w swoją siatkówkę. Wiemy, że się rozwijamy, że zaczynamy grać dobrą siatkówkę i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego zwycięstwa. Bo wygrywanie z drużynami takimi jak USA, Serbia, Brazylia i Turcja to dla nas bardzo duże wydarzenie" - zaznaczyła atakująca.

Świetne Stysiak i Wołosz. Mamy jeszcze jedną bohaterkę

Ze świetnej strony pokazywała się także Joanna Wołosz, która do kadry meczowej wróciła dopiero przed turniejem w Arlington, ponieważ wcześniej otrzymała dłuższe wolne ze względu na późne zakończenie rozgrywek w klubie. Kapitan "Biało-Czerwonych" w ostatnich spotkaniach potwierdzała, że jest jedną z liderek zespołu i razem ze Stysiak może prowadzić reprezentację do kolejnych zwycięstw.

Przed rozpoczęciem sezonu kadrowego można było w ciemno obstawiać, że to właśnie Stysiak i Wołosz będą błyszczały w drużynie narodowej. Dość nieoczekiwanie na bohaterkę tegorocznych rozgrywek wyrasta jednak ich koleżanka z zespołu - mowa o Aleksandrze Szczygłowskiej, która pod nieobecność Marii Stenzel , która wciąż dochodzi do siebie po operacji wycięcia wyrostka robaczkowego, została pierwszą libero zespołu . I w niesamowity sposób wykorzystała szansę otrzymaną od Stefano Lavariniego.

"Szczygłowska jest najlepszą libero tegorocznego sezonu VNL 2024" - napisał w serwisie X (dawny Twitter), a pod jego wpisem rozgorzała dyskusja, czy Stenzel nie powinna obawiać się o miejsce w składzie reprezentacji gdy już wróci do gry. "W tym momencie ciekawe na kogo postawi Lavarini gdy Marysia Stenzel wróci do 14" - czytamy w jednym z komentarzy. "To chyba największa zagadka w składzie na igrzyska" - odpowiedziała jedna z internautek.