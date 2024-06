Polskie siatkarki bezradne w meczu o finał Ligi Narodów. Bolesne zderzenie z rywalem

Przed meczem z Włoszkami trener Stefano Lavarini zdecydował się na jedną zmianę. Po świetnym meczu z Turcją do podstawowej szóstki wskoczyła przyjmująca Martyna Czyrniańska . Tyle że niespełna 21-letnia siatkarka rozpoczęła spotkanie nie najlepiej, miała problemy w ataku, i szybko zastąpiła ją Olivia Różański . Włoszki prowadziły już wówczas 8:5. Szybko aż trzy punkty blokiem zdobyła rozgrywająca rywalek Alessia Orro .

Kiedy Włoszki prowadziły pięcioma punktami, Lavarini wykorzystał drugą przerwę. Ale tym razem, w przeciwieństwie do ćwierćfinału, pozytywnej reakcji nie było . Przy zagrywkach Paoli Egonu rywalki prowadziły już 20:13. Wtedy Polki jeszcze się zerwały, zmniejszyły stratę do trzech punktów, ale ich pogoń wstrzymały kolejne autowe ataki. Włoszki wygrały 25:18, w ostatniej akcji blokując atak Czyrniańskiej, która wróciła na boisko.

Włoska gwiazda nie do zatrzymania. Polki miały problem w ataku

Ostatnie miesiące rywalizacji z Włoszkami to dla polskich siatkarek niemal bez wyjątku dobre wspomnienia. Najważniejsze było jesienne zwycięstwo w kwalifikacjach olimpijskich, ale i w tym sezonie właśnie wygrana 3:0 z Włochami zapoczątkowała fantastyczną serię "Biało-Czerwonych" w Lidze Narodów. Tyle że w obu tych meczach nie występowała Egonu , największa gwiazda włoskiej kadry. Przed rokiem nie stawiał na nią trener Davide Mazzanti , na początku tego sezonu dostała od Julio Velasco czas na odpoczynek po grze w klubie.

Już w pierwszym secie sobotniego spotkania Egonu zdobyła osiem punktów. Na drugiego Lavarini posłał Natalię Mędrzyk , która zastąpiła Czyrniańską. Musiał szukać nowych rozwiązań, bo lewe skrzydło Polek, czyli Czyrniańska do spółki z Martyną Łukasik, skończyły tylko 2 z 16 ataków . Włoszki znów od początku prowadziły, ale po ataku Magdaleny Stysiak był remis 8:8. Tyle że rywalki wygrały trzy kolejne akcje.

Polskie siatkarki próbowały ryzykować, ale popełniały błędy. Zdarzały się też problemy z asekuracją. Kiedy Egonu wykończyła kontratak, włoska drużyna prowadziła już 17:12. A do tego spustoszenie po polskiej stronie siały jeszcze zagrywki rywalek. "Problemy leżą po naszej stronie" - podkreślał w czasie przerw Lavarini. Promykiem optymizmu mogły być sprytne ataki Mędrzyk, ale to było za mało, by pokonać Włoszki. Przed końcem seta pojawiło się jeszcze zamieszanie z protokołem i długa przerwa, ale reprezentacja Włoch wygrała pewnie 25:17.