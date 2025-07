Rozgrywająca reprezentacji Polski nawiązuje do poprzedniego wielkiego turnieju z udziałem siatkarek w Łodzi, gdy przed dwoma laty wywalczyły sobie tutaj przepustki na igrzyska. Wówczas, po świetnych występach w Lidze Narodów, Wenerska ustąpiła miejsca w składzie wracającej do kadry po kontuzji Joannie Wołosz , ale również miała swój udział w tym sukcesie.

"Asia to jedna z najlepszych rozgrywających na świecie, bardzo dużo wnosiła do zespołu. My, jako rozgrywające, musimy się odnaleźć w nowej roli. Walczymy, myślę, że rywalizacja jest otwarta. Gdyby Marlena Kowalewska była w pełni zdrowa, pewnie byłaby jeszcze większa. Odpowiedzialność? Tak do tego nie podchodzę. Na każdym treningu i meczu staram się dawać z siebie maksa. Nie nakładam sobie dodatkowej presji, że coś muszę, bo teoretycznie jestem teraz jedynką. Po prostu staram się podchodzić do tego na luzie. Wiadomo, że w głowie pojawiają się różne myśli, ale staram się je od razu odrzucać. Mam wsparcie w dziewczynach i w sztabie" - opisuje Wenerska.