Polskie siatkarki w niedzielę w Bangkoku po raz kolejny zapisały się w historii . W dodatku zrobiły to w imponujący sposób, bo po meczu, który na stałe wejdzie do annałów polskiej siatkówki. W spotkaniu z Brazylią było mnóstwo zwrotów akcji i efektownych zagrań. Dla "Biało-Czerwonych" najważniejsze było jednak to, jak zakończyło się spotkanie - ich zwycięstwem 3:2 i brązowym medalem Ligi Narodów .

Polska siatkarka w końcu dopięła swego. Czekała na medal od lat

Choć reprezentacja Polski zdobyła drugi w historii medal Ligi Narodów, dla kapitan drużyny był to dopiero pierwszy krążek w imprezie reprezentacyjnej wysokiej rangi. Kiedy przed rokiem jej koleżanki świętowały pokonanie Amerykanek w Arlington, Wołosz oglądała je sprzed telewizora . Kontuzja ręki wykluczyła ją bowiem z całej Ligi Narodów, wróciła do gry dopiero na mistrzostwa Europy.

Tym sposobem najbardziej utytułowana na niwie klubowej polska siatkarka pozostawała bez medalu z kadrą . W klubach błyszczy od lat, najmocniej w jednym - Imoco Conegliano. W ostatnim sezonie wygrała z nim wszystko, co tylko się dało, od mistrzostwa Włoch po Ligę Mistrzyń. Wielu trenerów i ekspertów bez wahania przyznahe, że Wołosz to najlepsza rozgrywająca na świecie.

"Jeszcze kilka godzin po meczu nie wierzę, że się udało. Dla mnie to coś wielkiego. Smakuje praktycznie jak złoto, bo wywalczenie jakiegokolwiek medalu z reprezentacją to coś, czego mi brakowało. Czuję ogromną dumę, wydaje mi się, że tak samo wszystkie dziewczyny, które pierwszy raz zdobywają medal. To dla nas ogromna sprawa. Zdobyłyśmy z Natalią Mędrzyk srebro igrzysk europejskich. Tamten turniej był wyjątkowy, bo też mierzyłyśmy się z wielkimi reprezentacjami, ale to coś pięknego" - opisuje rozgrywająca.