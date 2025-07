Polska siatkarka odkrywa prawdę o medalu. Tak kadra podniosła się po porażce

Polskie siatkarki w niedzielę wieczorem świętowały trzeci brązowy medal Ligi Narodów, ale to, co najważniejsze, wydarzyło się w trakcie godzin poprzedzających spotkanie o trzecie miejsce z Japonią. Opowiada o tym Aleksandra Szczygłowska, libero reprezentacji Polski. "To była bardzo trudna doba. Każda z nas radziła sobie z nią, jak mogła. Chwilę posiedziałyśmy razem i porozmawiałyśmy o tym, co możemy zrobić, by w meczu z Japonią wyglądało to inaczej, by spróbować razem to rozwiązać. Myślę, że to przyniosło skutek" - zdradza libero polskiej kadry.