Polska gromiła Ukrainę, potem zaczęły się schody. Szalona pogoń "Biało-Czerwonych"

Do drugiego meczu turnieju w Bangkoku polskie siatkarki znów przystąpiły w roli faworytek. Na otwarcie wywiązały się z niej dobrze, ogrywając w trzech setach Bułgarię. Tym razem rywalki były nieco mocniejsze - Ukrainki po środowym zwycięstwie 3:2 z Tajlandią zajmowały w tabeli Ligi Narodów 11. miejsce.

Polska była jednak o pięć pozycji wyżej. Na czwartkowy mecz trener Stefano Lavarini dokonał tylko jednej zmiany - Monikę Lampkowską zastąpiła Paulina Damaske. Ale mogło się wydawać, że "Biało-Czerwone" znów rozpoczną od rozgromienia rywalek, jak w środę z Bułgarią - błyskawicznie objęły bowiem prowadzenie 6:1 przy zagrywkach Mai Koput.

Tyle że równie szybko rywalki doprowadziły do remisu 8:8. Problemy ze skutecznością miały polskie przyjmujące, ale lepiej wypadła atakująca Magdalena Stysiak. Z wyrównanej gry wyłoniło się czteropunktowe prowadzenie Polski. Co prawda Ukrainki zdołały zbliżyć się na punkt przy wyniku 20:19, ale w końcówce popełniły parę błędów. Tych ustrzegła się Stysiak, która ustaliła rezultat na 25:21.

Bezbłędna Magdalena Stysiak. Polska rozbiła Ukrainę w drugim secie

Autem Ukrainek w teorii mogła być dobra znajomość polskiej drużyny. W końcu trenerem ukraińskiego zespołu jest Polak Jakub Głuszak, a na środku mecz rozpoczęła dowiadczona Switłana Dorsman, która w poprzednim sezonie pełniła funkcję kapitan DevelopResu Rzeszów.

Tyle że na początku drugiego seta znów nie było tego widać. Polki zaczęły od prowadzenia 5:1, gdy Koput zatrzymała rywalki blokiem. Głuszak poprosił o przerwę, ale różnica wkrótce wzrosła do siedmiu punktów.

Tym razem to był już set pod dyktando Polek. Stysiak nadal w ofensywie była bezbłędna, a Damaske słabszą skuteczność nadrabiała efektownymi blokami - w tym secie dwa razy zatrzymała nimi Ukrainki. Kiedy w aut zaatakowała Olena Napalkowa, Polska prowadziła już 19:8. Stysiak zdobyła w tej partii sześć punktów, Julita Piasecka pięć, a wynik na 25:13 ustalił atak Koput.

Liga Narodów siatkarek. Szalona pogoń Polek w meczu z Ukrainą

Trzeci set rozpoczął się jednak od kłopotów polskiej drużyny, bo tym razem to Ukrainki przy zagrywkach Dorsman objęły prowadzenie 5:1. Polki szybko ruszyły jednak w pogoń za rywalkami. Dobrze w obronie spisywała się nowa kapitan Aleksandra Szczygłowska, dobrze zagrywała Damaske, i wkrótce Ukraina wygrywała tylko 8:7.

Po chwili jednak dystans znów wzrósł do czterech punktów i Lavarini wezwał na boisko Monikę Lampkowską. Sytuacja robiła się jednak coraz trudniejsza, Ukrainki prowadziły już 15:9. Sygnał do odrabiania start dał as serwisowy rezerwowej rozgrywającej Alicji Grabki. To samo zrobiła rezerwowa atakująca Julia Szczurowska. Różnica zmalała do punktu, ale Polki rywalek nie dogoniły - przegrały 22:25, a w ostatniej akcji na blok nadziała się Stysiak.

Na czwartą partię na boisku pozostała Lampkowska, która na dobre zastąpiła Piasecką. Już w pierwszej akcji Lavarini stracił pierwszy challenge. Problemy polskiej drużyny jednak trwały, przegrywała 2:6. Skuteczność w ataku mocno spadła, trener szybko wykorzystał przerwę. Ale straty jeszcze wzrosły do sześciu "oczek".

Na boisku pojawiła się Grabka, zmieniając Katarzynę Wenerską. Na dobre tory znów wróciła Stysiak, Ukrainki zaczęły się mylić, i Polska przegrywała tylko 16:18. Rywalki udało się dopaść po kontrataku wykończonym przez Stysiak - i był remis 22:22. W kolejnej akcji prowadzenie Polsce dał punktowy blok Damaske, potem pomyliła się Waleria Nudha. I to "Biało-Czerwone" wygrały seta 25:23, zamykając spotkanie.

Piątek to dla polskich siatkarek dzień przerwy. Do gry w Tajlandii wrócą w sobotę, gdy ich rywalem będzie reprezentacja Holandii.

Ukraina: Dymar, Kotar, Nudha, Artyszuk, Szarhorodska, Dorsman - Łucenko (libero) oraz Milenko, Danczak, Fedyk, Meliuszkina

Polska: Stysiak, Koput, Damaske, Wenerska, Stefanik, Piasecka - Szczygłowska (libero) oraz Grabka, Szczurowska, Lampkowska, Łysiak

Statystyki meczu Ukraina (K) 1 - 3 Polska (K) Próby ataku 47 62 Błędy przeciwnika 19 22 Błędy drużyny 22 19 Błędy w ataku 14 8 Błędy serwisowe 7 8 Asy serwisowe 3 3

Julita Piasecka w ataku w meczu z Ukrainą VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak w meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe

Stefano Lavarini, trener reprezentacji Polski AA/ABACA East News





Julita Piasecka - najlepsze akcje w meczu z Bułgarią Polsat Sport