Polki znów triumfują w Lidze Narodów. FIVB nie czekała, spora zmiana

Pierwszy mecz o stawkę w wykonaniu naszej reprezentacji przyniósł sporo nerwów. Niżej notowane Belgijki w pewnym momencie mogły nawet myśleć o zwycięstwie. Ostatecznie dwa punkty do tabeli zgarnęły podopieczne Stefano Lavariniego, ponieważ okazały się lepsze po pięciosetowym boju. Ogromna była w tym zasługa Julii Szczurowskiej. Atakująca zagrała zdecydowanie lepiej niż we wcześniejszych sparingach i pokazała, że Malwina Smarzek wcale nie jest niezastąpiona.

"Niesamowite uczucie. Cieszę się, ze rozpoczynamy od zwycięstwa. Jesteśmy teraz jeszcze bardziej zmotywowane na kolejne mecze. Jak czujemy się jako nowa grupa w kadrze? Nie zwracamy uwagi na nasz wiek ani na żadne inne rzeczy. Reprezentujemy Polskę i chcemy wygrywać. Zostawimy na boisku pot, krew i łzy, by znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wygranie jak największej liczby meczów" - mówiła w środę przed kamerami Volleyball World. A dzień później wraz z koleżankami poszła za ciosem.

Polki z kolejnymi punktami do rankingu FIVB. Więcej niż wczoraj

Tym razem "Biało-Czerwone" w zdecydowanie lepszym stylu rozprawiły się z Czeszkami. Nasze południowe sąsiadki nie urwały choćby jednej partii. Pierwsze dwa sety kończyły się wynikiem 25:22. Nieco więcej walki oglądaliśmy na początku ostatniej części, ale także mieliśmy do czynienia z happy-endem. FIVB następnie hojniej wynagrodziła Polki "oczkami" w rankingu reprezentacji. Dorobek zawodniczek Stefano Lavariniego wzrósł o 2,89 punktu. Przykładowo wczoraj otrzymały jedynie 0,01 "oczka". Różnica jest kolosalna.

Pomimo tego, nie doszło do awansu w zestawieniu. Polki wciąż plasują się na czwartej lokacie i gonią Turczynki. Prowadzą natomiast Włoszki przed Brazylijkami. Czołową piątkę przedstawiamy poniżej.

TOP 5 kobiecego rankingu FIVB po meczu Czechy - Polska:

1. Włochy - 484,30 punktu

2. Brazylia - 428,12

3. Turcja - 368,10

4. Polska - 362,75

5. Japonia - 347,55

Polskie siatkarki z drugim zwycięstwem w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Mecz Polska - Czechy, Katarzyna Wenerska w akcji volleyballworld.com materiały prasowe





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