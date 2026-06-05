Zwycięstwo po tie-breaku z Belgią, wygrana w trzech setach z Czechami, a teraz triumf po pięciosetowym boju z reprezentacją Serbii. Polskie siatkarki, mimo zmian w składzie, notują znakomity start w Lidze Narodów.

Najcenniejszym rezultatem wydaje się piątkowa wygrana z Serbią. W końcu po drugiej stronie grały wicemistrzynie Europy z kilkoma dużymi nazwiskami w składzie. Najbardziej we znaki polskiej drużynie dała się Aleksandra Uzelac, przyjmująca serbskiej kadry. Zdobyła 25 punktów, ale i ją w końcu Polki zdołały zatrzymać.

- Fajnie funkcjonowała nasza obrona, do tego mądre wybory w ataku. Wiemy, że Serbki mają solidny blok, dobre środkowe. Najważniejsze było to, żeby mądrze wybierać ataki, unikać środkowych. Decydujące było jednak to, że zaczęłyśmy podbijać ataki Uzelac w kluczowym momencie, czyli w tie-breaku. I to uratowało naszą sytuację - podkreśla po spotkaniu Anna Obiała, środkowa polskiej kadry.

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30-letnia siatkarka grała już w kadrze prowadzonej przez Stefano Lavariniego, ale w ostatnich latach nie dostawała powołań na najważniejsze turnieje. Reprezentacja przechodzi jednak aktualnie na środku duże zmiany - w drużynie nie ma Agnieszki Korneluk i Aleksandry Gryki - i Włoch zdecydował się postawić na doświadczoną zawodniczkę.

- Chcę jak najbardziej pomóc drużynie, chcę się cieszyć z tego, że tu jestem, mogę reprezentować Polskę i grać dla naszego narodu. To jest dla mnie najwyższy zaszczyt - mówi o swoim powrocie do kadry Obiała.

I w pierwszych meczach odpłaca się za zaufanie dobrą grą. Środkowa jest pewnym punktem drużyny, w meczu z Serbią zdobyła 10 punktów, w tym cztery blokiem. Lepszym wynikiem mogła się poszczycić tylko Maja Aleksić, środkowa drużyny z Bałkanów - zanotowała sześć bloków.

- Jest jeszcze dużo do poprawy, muszę być trochę solidniejsza w bloku, żeby nie "przelatywać" w ważnych momentach i trzymać solidną platformę bloku. Tu widzę u siebie przestrzeń do poprawy, ale cieszę się, że pomogłam drużynie w tym elemencie - przyznaje polska środkowa.

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W spotkaniu z Serbią Obiała stworzyła duet środkowych z młodszą o 12 lat Mają Koput. Całą drużyna musiała jednak wytrzymać emocje związane z tie-breakiem, który był niezwykle wyrównany. W końcówce Serbki miały nawet piłkę meczową, ale Polki się wybroniły, a potem zwyciężyły 17:15.

Ile ten triumf znaczył dla przebudowanej drużyny, było świetnie widać po końcowym gwizdku. Cały sztab szkoleniowy, łącznie z Lavarinim, wpadł sobie w ramiona. A Obiała po spotkaniu zdradziła, jakie wskazówki Włoch przekazywał siatkarkom w trakcie decydującej partii.

- Wzmocnić zagrywkę, by dziewczyny miały problemy z przyjęciem, a nie grały z perfekcyjnego. I przede wszystkim zatrzymać Uzelac - opisuje polska siatkarka.

Sobota będzie dla niepokonanej dotąd polskiej drużyny dniem przerwy. Do rywalizacji w Nankinie wrócą w niedzielę. W ostatnim dniu turnieju zmierzą się z drużyną gospodyń, czyli reprezentacją Chin. Początek spotkania o godz. 13, relacja tekstowa w Interia Sport, transmisja na antenach Polsatu Sport.

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