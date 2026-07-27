W niedzielę 26 lipca zakończyły się tegoroczne zmagania w siatkarskiej Lidze Narodów kobiet - po złoto sięgnęły Turczynki, które w decydującym meczu pokonały 3:1 Brazylijki. Duża w tym zasługa kapitalnie dysponowanej Melissy Vargas - atakująca zakończyła spotkanie z 33 punktami na koncie. A później odebrała nagrodę dla MVP turnieju.

Po brąz sięgnęły Włoszki, które w ostatnim meczu pokonały Chinki. To pierwszy taki przypadek od 2022 roku, gdy trzecie miejsce w Lidze Narodów zajęła inna reprezentacja niż Polska - przypomnijmy, że "Biało-Czerwone" kolejno w 2023, 2024 i 2025 roku kończyły Ligę Narodów właśnie na najniższym stopniu podium.

W zakończonej niedawno edycji podopieczne Stefano Lavariniego zagrały jednak znacznie poniżej oczekiwań, przegrały 5 z 12 spotkań, w tym ostatnie, decydujące starcie z Japonkami i nie zakwalifikowały się do finałów. Mimo to kilka siatkarek ma powody do zadowolenia.

Liga Narodów siatkarek. Polki wśród najlepszych indywidualnie

Już po zakończeniu fazy zasadniczej Ligi Narodów kilka naszych zawodniczek plasowało się wysoko w rankingach indywidualnych. Było jednak jasne, że ich dobre miejsca są zagrożone, ponieważ część rywalek miała do rozegrania jeszcze kilka spotkań - ćwierćfinały, a w przypadku awansu również półfinały i mecze o trzecie miejsce. Mimo to nie doszło do poważniejszych zmian.

Wprawdzie w ścisłej czołówce najlepiej punktujących i atakujących zawodniczek próżno szukać polskich nazwisk, ale już w zestawieniu najlepiej blokujących mamy swoją reprezentantkę w czołowej dziesiątce. Maja Koput uplasowała się na kapitalnym czwartym miejscu, odnotowała 35 punktowych bloków. Zestawienie wygrała Julia z Brazylii (42 punkty), która swoje osiągnięcie miała okazję szlifować także podczas finałów.

W gronie najlepiej serwujących utrzymała się Julia Szczurowska, nasza atakująca z 13 asami na koncie zajęła szóstą pozycję. Tutaj najlepsza okazała się Jekaterina Antropowa z Włoch, której drużyna rozegrała jednak o trzy spotkania więcej niż podopieczne Lavariniego.

Najlepszą rozgrywającą, przynajmniej jeśli chodzi o suche liczby, została Ukrainka Daria Szargorodska, która z kolei nie zagrała w finałach. Podobnie jak Katarzyna Wenerska - nasza zawodniczka uplasowała się na ósmej pozycji.

Jeszcze wyżej sklasyfikowano za to Aleksandrę Szczygłowską. Polska libero została czwartą najlepiej broniącą siatkarką tegorocznej Ligi Narodów (prym wiodła Eleonora Fersino z Włoch). Niestety, "Biało-Czerwone" aż tak nie błyszczały w przyjęciu, najwyższe miejsce w tej statystyce zajęła Julita Piasecka, która uplasowała się na 13. pozycji.





Najlepsze ataki z meczów o medale. Tak kończyła się Liga Narodów siatkarek [WIDEO] Polsat Sport