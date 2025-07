Niedziela to ostatni dzień zmagań w tegorocznej Ligi Narodów siatkarek. Polki w sobotnie popołudnie przegrały z Włoszkami 0:3 i muszą zadowolić się meczem o brązowy medal. - Ważne, by myśleć o meczu o trzecie miejsce, po nim podsumujemy całą tę podróż. Oczywiście potrzebujemy ducha drużyny. Co mamy zrobić? Pogrzeb? Musimy być wystarczająco cierpliwi i sprytni, jak w meczu z Chinami - mówił Stefano Lavarini po sobotnim spotkaniu.