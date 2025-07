Polki grają nie tylko o medal Ligi Narodów. Porażka może słono kosztować

Polki w półfinałowym starciu Ligi Narodów zostały wręcz zdeklasowane przez Włoszki, które w trzech setach przypieczętowały awans do finału rozgrywek. "Biało-Czerwone" wyraźnie odstawały od utytułowanych rywalek w każdym elemencie gry i popełniały błędy, na co uwagę zwróciła później Martyna Czyrniańska.

"Wiedziałyśmy, że musimy grać odważnie, bo inaczej nie miałybyśmy szans. Na początku to nam wychodziło, ale potem zaczęłyśmy popełniać błędy. Do tego - jedna po drugiej - zaczęłyśmy zwieszać głowy. Nie poddałyśmy się, ale jednak Włoszki nas zdominowały i pod koniec meczu nie miałyśmy nic do powiedzenia" - mówiła polska przyjmująca.