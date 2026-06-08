Polka wśród najlepszych w Lidze Narodów. Wyrasta na objawienie rozgrywek

Polskie siatkarki na pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów poleciały do Chin, w Nankinie wygrały z Belgijkami, Czeszkami i Serbkami, a przegrały z Chinkami. W sumie uzbierały siedem punktów, zajmują siódme miejsce w tabeli rozgrywek. Na czele plasują się Brazylijki, które wyprzedzają Japonki - te dwie drużyny jeszcze nie zaznały w tegorocznych rozgrywkach smaku porażki.

"Biało-Czerwone" czeka teraz krótki odpoczynek, a następnie przygotowania do drugiego turnieju, ten rozpoczną 17 czerwca w Tajlandii. Przerwa między meczami to dobra okazja, by przyjrzeć się dotychczasowym spotkaniom i statystykom indywidualnym. A z nich płyną bardzo pozytywne wieści dla fanów kadry prowadzonej przez Stefano Lavariniego.

Liga Narodów siatkarek. Julia Szczurowska w gronie najlepszych

Lavarini do Chin zabrał kilka debiutantek, w tym Maję Koput i Julię Szczurowską. Druga z nich pod nieobecność Malwiny Smarzek (z powodów osobistych nie zagra w tegorocznej Lidze Narodów) i Magdaleny Stysiak (ze względu na ślub brata otrzymała dłuższe wolne), rywalizowała z Oliwią Sieradzką o miejsce w składzie na pozycji atakującej. 24-latka otrzymywała od Włocha szansę w każdym z meczów w Nankinie, już w pierwszym starciu z Belgią pokazała się z kapitalnej strony, bo wywalczyła 25 punktów.

"Niesamowite uczucie. Cieszę się, ze rozpoczynamy od zwycięstwa. Jesteśmy teraz jeszcze bardziej zmotywowane na kolejne mecze. Jak czujemy się jako nowa grupa w kadrze? Nie zwracamy uwagi na nasz wiek ani na żadne inne rzeczy. Reprezentujemy Polskę i chcemy wygrywać. Zostawimy na boisku pot, krew i łzy, by znaleźć rozwiązanie, które umożliwi nam wygranie jak największej liczby meczów" - mówiła po meczu w rozmowie z reporterem VolleyballWorld.

Atakująca w starciu z Czeszkami zdobyła osiem punktów, z kolei przeciwko Serbii ponownie odnotowała kapitalny wynik, zakończyła spotkanie z aż 35 punktami na koncie. Niezwykle udany dla siebie turniej zwieńczyła wywalczeniem 10 "oczek" w starciu z Chinkami.

Jak okazało się po zakończeniu pierwszych turniejów, Szczurowska była jedną z najskuteczniejszych siatkarek. W zestawieniu najlepiej punktujących zawodniczek Ligi Narodów zajmuje obecnie trzecie miejsce (78 punktów), ustępuje jedynie Pauline Martin z Belgii (95 punktów) oraz jej rodaczce Britt Herbots i Kierze Van Ryk z Holandii (po 81 "oczek"). Nasza zawodniczka jest też piątą najlepiej atakującą siatkarką i najlepiej serwującą - do tej pory zdobyła najwięcej, a konkretnie osiem, punktów bezpośrednio z zagrywki.

Co z pozostałymi Polkami? W gronie najlepiej blokujących siatkarek najwyżej z naszych reprezentantek uplasowała się Anna Obiała, zajmuje piąte miejsce w rankingu z 12 punktowymi blokami na koncie. Najlepszą polską rozgrywającą jest Katarzyna Wenerska (13. miejsce w rankingu indywidualnym), najlepiej w obronie radziła sobie Aleksandra Szczygłowska, to zresztą trzecia zawodniczka Ligi Narodów w tej statystyce. Na przyjęciu błyszczała Martyna Łukasik, która jest ósmą najlepiej przyjmującą siatkarką po pierwszym tygodniu Ligi Narodów.





Chiny - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport