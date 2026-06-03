Pokerowa zagrywka Lavariniego. Włoch nie zawahał się tego zrobić. Kluczowy moment

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Reprezentacja Polski zanotowała zwycięską inaugurację siatkarskiej Ligi Narodów. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały Belgię 3:2. Włoski szkoleniowiec w tie-breaku pokusił się o pokerową zagrywkę. Do boju wypuścił tegoroczną debiutantkę, która odpłaciła mu się za zaufanie.

Stefano Lavarini nie zawahał się w kluczowym momencie meczu Polska - Belgia
Stefano Lavarini zdecydował się na pokerowy ruch na inaugurację Ligi NarodówAndrzej IwańczukEast News

Za nami inauguracja siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Nanjing. Polki w pierwszym meczu zmierzyły się z Belgijkami. W starciu mieliśmy kilka zwrotów akcji. Ostatecznie górą były podopiecznie Stefano Lavariniego, które triumfowały 3:2. - "Pokazały wolę walki i sporo niezłych akcji, ale zdarzało im się też trwonić przewagę. Spotkanie zakończyło się dopiero po tie-breaku. Drużyna Stefano Lavariniego, która od trzech lat nie schodzi z podium Ligi Narodów, zaczyna jednak sezon zwycięstwem. Ważną rolę odegrała w nim nowa atakująca kadry Julia Szczurowska - relacjonował Damian Gołąb na łamach Interii.

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Pokerowa zagrywka Lavariniego

Liderką reprezentacji Polski była wspomniana wyżej Szczurowska, która w meczu zdobyła 26 punktów przy skuteczności w ataku na poziomie 44 procent.

Ciepłe słowa należą się także Mai Koput, która cztery pierwsze sety obserwowała z perspektywy ławki rezerwowych. Trener Stefano Lavarini w tie-breaku pokusił się jednak o pokerową zagrywkę. Postanowił dać szansę 19-latce, która zastąpiła Natalię Kecher. Młoda zawodniczka Chemika Police odpłaciła się za zaufanie i w debiucie w Lidze Narodów zdobyła jeden punkt.

Dla młodej środkowej to pierwsze kroki w seniorskiej reprezentacji. Rozegrała ona udany sezon w TAURON Lidze i znalazła błyskawicznie uznanie w oczach selekcjonera, który teraz postanowił z niej skorzystać w kluczowym momencie meczu z Belgijkami.

Polki kolejny mecz Ligi Narodów rozegrają w czwartek (4 czerwca) o godz. 9:00. Ich rywalkami będą Czeszki. Na relację tekstową "na żywo" zapraszamy do Interii Sport.

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Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
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