Za nami inauguracja siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Nanjing. Polki w pierwszym meczu zmierzyły się z Belgijkami. W starciu mieliśmy kilka zwrotów akcji. Ostatecznie górą były podopiecznie Stefano Lavariniego, które triumfowały 3:2. - "Pokazały wolę walki i sporo niezłych akcji, ale zdarzało im się też trwonić przewagę. Spotkanie zakończyło się dopiero po tie-breaku. Drużyna Stefano Lavariniego, która od trzech lat nie schodzi z podium Ligi Narodów, zaczyna jednak sezon zwycięstwem. Ważną rolę odegrała w nim nowa atakująca kadry Julia Szczurowska - relacjonował Damian Gołąb na łamach Interii.

Pokerowa zagrywka Lavariniego

Liderką reprezentacji Polski była wspomniana wyżej Szczurowska, która w meczu zdobyła 26 punktów przy skuteczności w ataku na poziomie 44 procent.

Ciepłe słowa należą się także Mai Koput, która cztery pierwsze sety obserwowała z perspektywy ławki rezerwowych. Trener Stefano Lavarini w tie-breaku pokusił się jednak o pokerową zagrywkę. Postanowił dać szansę 19-latce, która zastąpiła Natalię Kecher. Młoda zawodniczka Chemika Police odpłaciła się za zaufanie i w debiucie w Lidze Narodów zdobyła jeden punkt.

Dla młodej środkowej to pierwsze kroki w seniorskiej reprezentacji. Rozegrała ona udany sezon w TAURON Lidze i znalazła błyskawicznie uznanie w oczach selekcjonera, który teraz postanowił z niej skorzystać w kluczowym momencie meczu z Belgijkami.

Polki kolejny mecz Ligi Narodów rozegrają w czwartek (4 czerwca) o godz. 9:00. Ich rywalkami będą Czeszki. Na relację tekstową "na żywo" zapraszamy do Interii Sport.

Maja Koput ma za sobą udany sezon ligowy. Szybko zyskała uznanie selekcjonera Krzysztof Cichomski Newspix.pl

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP





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