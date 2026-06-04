Pokaz mocy polskich siatkarek. Lavarini zaskoczył, błysk nastolatki

Drugi mecz turnieju Ligi Narodów w Nankinie oznaczał dla reprezentacji Polski kolejne spotkanie z przeciwnikiem na podobnym poziomie. Czechy zajmują w rankingu FIVB miejsce 15. - tuż za Belgią, z którą w środę "Biało-Czerwone" wygrały 3:2.

Trener Stefano Lavarini w końcówce pierwszego meczu szukał zmian, zwłaszcza na środku, ale w czwartek postawił na ten sam skład, który rozpoczął rywalizację z Belgią. I znów pierwszy set potoczył się po myśli Włocha. Tym razem jednak liderką drużyny w ofensywie była Martyna Łukasik.

Jej akcje napędzały zespół, który szybko uzyskał nad Czeszkami trzy, cztery punkty przewagi. Rywalki okresowo ją zmniejszały, doprowadziły do rezultatu 20:21, ale wyrównać już nie zdołały. Łukasik zdobyła siedem punktów, dobrze wspomagała ją druga polska przyjmująca Monika Lampkowska, i Polska wygrała 25:22.

Polskie przyjmujące liderkami kadry Lavariniego. Dobre otwarcie Martyny Łukasik i Moniki Lampkowskiej

"Biało-Czerwone" poradziły sobie z rywalkami w pierwszym secie, choć brakowało skuteczności na prawym skrzydle. Julia Szczurowska, liderka polskiej drużyny w meczu z Belgią, skończyła tylko dwa z dziesięciu ataków.

Ale Polki potrafiły znaleźć inne rozwiązania. W drugiej partii znów szybko odskoczyły rywalkom. Po błędach Czeszek objęły prowadzenie 9:6. A po chwili pierwszy punkt atakiem w tym meczu zdobyła środkowa Magdalena Jurczyk. Po chwili przy jej zagrywce przewaga "Biało-Czerwonych" jeszcze wzrosła.

Sporo dobrego ponownie przyniosła podwójna zmiana w drużynie Lavariniego, udane wejście zanotowała rezerwowa atakująca Oliwia Sieradzka. Polki utrzymywały bezpieczną przewagę nad rywalkami. Co prawda po bloku Heleny Grozer przy ataku Szczurowskiej różnica nieco zmalała, Polska prowadziła 20:18, ale w końcówce podopieczne Lavariniego przypieczętowały zwycięstwo. Sześć punktów w tym secie zdobyła Lampkowska, Polki zwyciężyły 25:22.

Stefano Lavarini zaskoczył w trzecim secie. Nastolatka pomogła wygrać w Lidze Narodów

Mimo wygranej na trzecią partię Lavarini posłał dwie nowe zawodniczki. Na dobre na boisku pozostała Sieradzka, a na środku Jurczyk zastąpiła 19-letnia Maja Koput. Tym razem to Czeszki objęły minimalne prowadzenie. Próbowały nawiązać do dyspozycji ze środy, gdy wysoko, w trzech setach ograły gospodynie - reprezentację Chin.

Ale "Biało-Czerwone" szybko odwróciły wynik, objęły prowadzenie 8:6. Rywalki poprawiły jednak zagrywkę, po asie serwisowym Magdaleny Jehlarovej wygrywały 12:11. Od tej pory na boisku trwała walka punkt za punkt, ale po udanym bloku Koput Polki zyskały dwa "oczka" zaliczki.

Kolejny punktowy blok 19-latki dał Polsce prowadzenie 20:16. Końcówka rozegrała się już pod ich dyktando. "Biało-Czerwone" zamknęły mecz po trzech setach, wygrywając ostatnią partię 25:20.

W piątek trzeci mecz polskich siatkarek. Przeciwnikiem będą wicemistrzynie Europy z Serbii, początek spotkania o godz. 13.30, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Mecz Polska - Czechy, Katarzyna Wenerska w akcji volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini w trakcie meczu Polska - Czechy VolleyballWorld materiały prasowe

Aleksandra Szczygłowska LUKASZ KALINOWSKI East News





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