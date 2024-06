Pogromczynie Polek udowodniły klasę. Pokaz mocy w finale Ligi Narodów

Velazco, jego następca, znów zdecydowanie postawił na Egonu, a ta odpłaciła się świetną grą. Pierwszym celem reprezentacji Włoch na ten sezon była kwalifikacja olimpijska, do czego potrzebna była wysoka pozycja w rankingu FIVB. Bilety do Paryża udało się zapewnić szybko, a do tego przyszedł sukces w Lidze Narodów. To dla nich powtórka z 2022 r. i drugie złoto w historii tych rozgrywek.