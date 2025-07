Dla reprezentantek Korei Południowej każdy z meczów w Chibie ma ogromne znaczenie - zespół prowadzony przez Fernando Moralesa wygrał bowiem do tej pory tylko jedno spotkanie i zamyka tabelę Ligi Narodów. Jeśli Koreanki zostaną na ostatnim miejscu w 18-zespołowej stawce, nie zobaczymy ich w przyszłorocznej edycji rozgrywek . A starcie z Bułgarią, która nie jest topową drużyną, było dobrą okazją do podreperowania swojego dorobku punktowego.

Bułgarki w pierwszym secie szybko odskoczyły rywalkom na cztery punkty przewagi (8:4), ale Koreankom w końcu udało się doprowadzić do wyrównania (13:13). To był ostatni raz w tej partii, kiedy na tablicy wyników pojawił się remis - zespół z Europy zaczął dominować i ostatecznie wygrał 25:22.

Reprezentantki Bułgarii poszły za ciosem i na początku drugiego seta ponownie szybko zyskały przewagę. Koreanki ponownie stać było na pojedynczy zryw i doprowadzenie do remisu (11:11) , ale końcówka partii należała do Bułgarek, które zatriumfowały 25:20.

Już początek piątego seta pokazał, że zmęczenie daje się we znaki Bułgarkom. A to wykorzystywały Koreanki, szybko wypracowując dwupunktową przewagę (3:1). Wówczas trenerka Antonina Zetova poprosiła o przerwę, by spróbować zmienić coś w grze swoich podopiecznych. I faktycznie, te zaczęły wykorzystywać swoje atuty, po ataku Mikaeli Stoyanovej było już 5:4 dla siatkarek z Europy. Ta sama zawodniczka po chwili popełniła prosty błąd i ponownie mieliśmy remis. Gra toczyła się punkt za punkt, co zwiastowało wielkie emocje w końcówce. Ostatecznie górą były Bułgarki, które wygrały 15:13, a cały mecz 3:2.