Osiem drużyn przystąpiło do turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek, który rozgrywany jest w Makau. Niestety tym razem zabrakło reprezentacji Polski, która zajęła pierwsze miejsce niepremiowane awansem. Wpływ na to miała m.in. porażka z Brazylią 1:3 w ostatnim interkontynentalnym turnieju w Osace.

W ćwierćfinałach byliśmy świadkami jednej wielkiej niespodzianki. Amerykanki nieoczekiwanie uległy Chinkom 2:3 i pożegnały się z walką o medale. W grze o końcowy triumf pozostały także Turczynki (pokonały Kanadę 3:1), Brazylijki (wygrały 3:1 z Japonią) oraz Włoszki (triumfowały z Holandią 3:0).

Brazylia - Włochy w walce o finał Ligi Narodów

Właśnie Brazylijki i Włoszki jako pierwsze rozpoczęły w sobotę walkę o finał Ligi Narodów. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą w pierwszym turnieju interkontynentalnym w Brasilii. Wówczas gospodynie triumfowały 3:2. Teraz Włoszki miały ochotę na rewanż.

Pierwszy set toczył się niemalże punkt za punkt. Włoszki od stanu 20:19 zdobyły aż cztery punkty i doprowadziły do piłek setowych. Duża w tym zasługa Ekateriny Antropovej, która kąśliwym serwisem wyprowadzała Brazylijki równowagi. Ostatecznie mistrzynie olimpijskie triumfowały 25:21. Aż sześć punktów w pierwszej odsłonie zdobyła Sarah Luisa Fahr.

W drugiego seta zdecydowanie lepiej weszły brązowe medalistki igrzysk olimpijskich z Paryża, które prowadziły już 6:2. Odrodziła się Rosamaria Montibeller, która w pierwszym secie popełniała sporo błędów. To było kluczowe, bowiem 4-5 punktowa przewaga utrzymywała się niemal przez całą partię. Włoszki na chwilę zniwelowały stratę do dwóch "oczek" (23:21), ale decydujące słowo należało do "Canarinhos". Brazylijki triumfowały 25:21 i na tablicy wyników mieliśmy remis.

Włoszki miały spore problemy w ataku. Trener Julio Velasco postanowił dać dłużej odpocząć Antropovej, która ewidentnie nie miała najlepszego dnia. W jej miejsce pojawiła się Paola Egonu. To jednak niewiele zmieniło. Brazylijki grały spokojniej i nie popełniały prostych błędów. Pierwsze skrzypce odgrywała tym razem Julia Bergmann. Brazylijki w trzecim secie prowadziły 19:15 i wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. Włoszki stać było jeszcze na zryw i doprowadzenie do remisu (20:20), dzięki czemu mieliśmy w końcówce seta grę na przewagi. Ostatecznie Brazylijki wykorzystały drugą piłkę setową, zwyciężając 26:24. W ostatniej akcji Bergmann zatrzymała blokiem Egonu.

Włoszki pod ścianą. O wszystkim decydował tie-break

Włoszki przed czwartą partią były pod ścianą i nie miały nic do stracenia, jeśli chciały dalej marzyć o złotym hat-tricku w Lidze Narodów. Podopieczne trenera Valasco świetnie weszły w tego seta i szybko wypracowały sobie czteropunktową przewagę (6:2). Brazylijki zniwelowały część strat głównie dzięki Anie Cristinie, która zdobyła sześć punktów w tej odsłonie, ale to było za mało. Tym samym set zakończył się wynikiem 25:21 i o awansie do finału decydował tie-break.

W piątym secie obserwowaliśmy najlepsze wersje obu zespołów. Do stanu 4:4 gra toczyła się punkt a punkt. Później trzy punkty z rzędu wywalczyły Brazylijki i szybko zrobiło się 7:4. Akcje świetnie ze skrzydła wykończyły Cristina i Rosemaria, a chwilę później pomyliła się Stella Nervini. Trener Włoszek błyskawicznie poprosił o przerwę, która przyniosła pozytywny efekt. Na tablicy wyników było już 9:5 dla Brazylii, kiedy to mistrzynie olimpijskie zerwały się w szaloną pogoń. Cztery wygrane piłki sprawiły, że było 9:9 i rozpoczęła się gra punkt za punkt. W grze obu zespołów pojawiło się dużo niedokładności i nerwów. Psychologiczną wojnę lepiej wytrzymały zawodniczki z Ameryki Południowej, które triumfowały ostatecznie 15:12. Decydujący cios zadała Cristina, która w całym meczu zdobyła 22 punkty.

Brazylijki nigdy nie triumfowały w rozgrywkach Ligi Narodów, które rozgrywana jest pod tą nazwą od 2018 roku. Trzykrotnie sięgały po srebrne medale (2019, 2021, 2022 i 2025). W niedzielę staną więc przed szansą na wywalczenie pierwszego złota. Ostatni raz triumfowały w cyklu w 2017 roku, który rozgrywano wówczas pod nazwą Grand Prix.

W drugim półfinale czeka nas starcie Chiny - Turcja. Mecze o medale rozegrane zostaną w niedzielę (26 lipca). Transmisje spotkań Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Statystyki meczu Brazylia (K) 3 - 2 Włochy (K) Próby ataku 64 63 Błędy przeciwnika 26 29 Błędy drużyny 29 26 Błędy w ataku 16 16 Błędy serwisowe 9 10 Asy serwisowe 5 3

Rosamaria Montibeller DILARA IREM SANCAR AFP

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