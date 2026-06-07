Oto tabela Ligi Narodów. Porażka polskich siatkarek ma już konsekwencje

Polskie siatkarki od kilku sezonów wręcz specjalizują się w Lidze Narodów. Trzy ostatnie edycje rozgrywek reprezentacja prowadzona przez trenera Stefano Lavariniego kończyła na trzecim miejscu - w ubiegłym roku zdobyła brąz przed własną publicznością, grając w turnieju finałowym w Łodzi.

W tym sezonie Włoch przebudowuje kadrę, w której w Lidze Narodów brakuje m.in. Agnieszki Korneluk, Malwiny Smarzek i Aleksandry Gryki. Na pierwszy turniej w Nankinie w Chinach nie poleciała także Magdalena Stysiak. Mimo to "Biało-Czerwone" zanotowały znakomite otwarcie rozgrywek.

Polska spada w tabeli Ligi Narodów. Rywalki wskakują przed drużynę Lavariniego

W pierwszym meczu Polki ograły 3:2 Belgię. Dzień później rozprawiły się w trzech setach z reprezentacją Czech, potem pokonały 3:2 wicemistrzynie Europy z Serbii. Po dniu przerwy wróciły do rywalizacji na mecz z Chinkami. Gospodynie okazały się lepsze, zwyciężając 3:1.

Ta porażka ma swoje odzwierciedlenie w tabeli rozgrywek. Chinki, które rozpoczęły turniej w Nankinie od niespodziewanej porażki z Czeszkami, zwyciężyły po raz trzeci i przeskoczyły polską drużynę w tabeli Ligi Narodów.

Polska po pierwszym tygodniu rywalizacji ma na koncie siedem punktów. To klasyfikuje ją aktualnie na szóstym miejscu, tuż za Chinami. Liderkami są niepokonane Włoszki. Trzeba jednak pamiętać, że w niedzielę zostaną jeszcze rozegrane spotkania w dwóch innych turniejach Ligi Narodów - w Kanadzie i Chinach.

Czołówka tabeli Ligi Narodów siatkarek po meczu Polska - Chiny Interia Sport INTERIA.PL

Liga Narodów siatkarek. Walka o czołową ósemkę trwa

W fazie zasadniczej rozgrywek każda z 18 drużyn uczestniczących w rozgrywkach rozegra łącznie po 12 spotkań. Na ich podstawie zostanie wyłoniona czołowa ósemka, która zagra w turnieju finałowym w Makau w Chinach.

Polskie siatkarki wszystkie turnieje rozegrają w Azji. Co więcej, po rywalizacji w Nankinie pozostaną na tym kontynencie. Wkrótce przeniosą się do Bangkoku, gdzie od 17 czerwca będą rywalizować w drugim turnieju Ligi Narodów.

Tam przeciwnikami drużyny Lavariniego będą reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady. Już wiadomo, że selekcjoner dokona co najmniej jednej zmiany w składzie: do Polski wróci kontuzjowana przyjmująca Martyna Czyrniańska, którą uraz wykluczył ze wszystkich meczów w Nankinie.

Stefano Lavarini AA/ABACA East News

Anna Obiała (nr 6) i Julia Szczurowska VolleyballWorld materiały prasowe

Martyna Łukasik (z lewej) i Magdalena Jurczyk VolleyballWorld materiały prasowe





Stefano Lavarini: Każdy dzień jest po to, by poprawiać swoje umiejętności Polsat Sport