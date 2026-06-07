Oto tabela Ligi Narodów. Porażka polskich siatkarek ma już konsekwencje

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polskie siatkarki kończą pierwszy tydzień Ligi Narodów z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. W ostatnim meczu w Nankinie Polki przegrały 1:3 z reprezentacją Chin. Ta porażka oznacza, że "Biało-Czerwone", które przez moment były nawet liderkami klasyfikacji, spadają w niej za swoje niedzielne przeciwniczki. Oto jak wygląda aktualnie sytuacja w tabeli Ligi Narodów siatkarek.

Trener Stefano Lavarini udziela wskazówek polskim siatkarkom w czerwonych strojach podczas przerwy w meczu.
Drużyna Stefano Lavariniego rozpoczęła Ligę Narodów od trzech zwycięstw i jednej porażkiVolleyballWorldmateriały prasowe

Polskie siatkarki od kilku sezonów wręcz specjalizują się w Lidze Narodów. Trzy ostatnie edycje rozgrywek reprezentacja prowadzona przez trenera Stefano Lavariniego kończyła na trzecim miejscu - w ubiegłym roku zdobyła brąz przed własną publicznością, grając w turnieju finałowym w Łodzi.

W tym sezonie Włoch przebudowuje kadrę, w której w Lidze Narodów brakuje m.in. Agnieszki Korneluk, Malwiny Smarzek i Aleksandry Gryki. Na pierwszy turniej w Nankinie w Chinach nie poleciała także Magdalena Stysiak. Mimo to "Biało-Czerwone" zanotowały znakomite otwarcie rozgrywek.

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W pierwszym meczu Polki ograły 3:2 Belgię. Dzień później rozprawiły się w trzech setach z reprezentacją Czech, potem pokonały 3:2 wicemistrzynie Europy z Serbii. Po dniu przerwy wróciły do rywalizacji na mecz z Chinkami. Gospodynie okazały się lepsze, zwyciężając 3:1.

Ta porażka ma swoje odzwierciedlenie w tabeli rozgrywek. Chinki, które rozpoczęły turniej w Nankinie od niespodziewanej porażki z Czeszkami, zwyciężyły po raz trzeci i przeskoczyły polską drużynę w tabeli Ligi Narodów.

Polska po pierwszym tygodniu rywalizacji ma na koncie siedem punktów. To klasyfikuje ją aktualnie na szóstym miejscu, tuż za Chinami. Liderkami są niepokonane Włoszki. Trzeba jednak pamiętać, że w niedzielę zostaną jeszcze rozegrane spotkania w dwóch innych turniejach Ligi Narodów - w Kanadzie i Chinach.

Tabela Ligi Narodów kobiet z zestawieniem dziesięciu drużyn, gdzie Włochy, Brazylia i Japonia zajmują trzy pierwsze miejsca z kompletem zwycięstw i najlepszym bilansem setów, a obok nazw zespołów widoczne są wyniki ostatnich meczów w formie kolorowych ...
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Liga Narodów siatkarek. Walka o czołową ósemkę trwa

W fazie zasadniczej rozgrywek każda z 18 drużyn uczestniczących w rozgrywkach rozegra łącznie po 12 spotkań. Na ich podstawie zostanie wyłoniona czołowa ósemka, która zagra w turnieju finałowym w Makau w Chinach.

Polskie siatkarki wszystkie turnieje rozegrają w Azji. Co więcej, po rywalizacji w Nankinie pozostaną na tym kontynencie. Wkrótce przeniosą się do Bangkoku, gdzie od 17 czerwca będą rywalizować w drugim turnieju Ligi Narodów.

Tam przeciwnikami drużyny Lavariniego będą reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady. Już wiadomo, że selekcjoner dokona co najmniej jednej zmiany w składzie: do Polski wróci kontuzjowana przyjmująca Martyna Czyrniańska, którą uraz wykluczył ze wszystkich meczów w Nankinie.

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Trener ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logo sponsora i napisem Polska trzymający tablicę taktyczną podczas meczu siatkówki.
Stefano LavariniAA/ABACAEast News
Zawodniczki reprezentacji Polski w siatkówce w trakcie meczu, ubrane w biało-czerwone stroje, wyrażają silne emocje po udanej akcji na boisku.
Anna Obiała (nr 6) i Julia SzczurowskaVolleyballWorldmateriały prasowe
Zawodniczki drużyny siatkarskiej w czerwonych strojach stojące na pierwszym planie podczas meczu, w tle widać przeciwniczki w niebieskich uniformach, a na środku znajduje się siatka.
Martyna Łukasik (z lewej) i Magdalena JurczykVolleyballWorldmateriały prasowe


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