Oto najlepsze siatkarki Ligi Narodów. Sukces Polki, przyćmiła nawet Włoszki

I tak najlepiej punktującą zawodniczką turnieju w Łodzi była Brazylijka Gabi, która zdobyła 52 punkty. Cztery "oczka" mniej na swoim koncie zapisała Magdalena Stysiak , co dało jej czwarte miejsce w tym zestawieniu. I czwartą pozycję w rankingu najlepszych atakujących - tutaj prym wiodła Mayu Ishikawa z Japonii.

Najlepiej w turnieju finałowym broniła Monica De Gennaro, która jednak odnotowała tylko o jedną obronę więcej niż druga w tym rankingu Aleksandra Szczygłowska . Jej koleżanka z drużyny, Martyna Czyrniańska, jest z kolei druga w zestawieniu najlepiej serwujących. Trzy asy serwisowe dały jej tę pozycję ex aequo z innymi zawodniczkami, tuż za plecami Włoszki Paoli Egonu.

W jednym z zestawień to reprezentantka Polski była najlepsza. Mowa o Agnieszce Korneluk, która zaliczyła aż 17 punktowych bloków i wygrała ranking najlepiej blokujących z dużą przewagą nad pozostałymi rywalkami (by zająć drugie miejsce, trzeba było mieć na koncie 11 skutecznych bloków). Co więcej, Korneluk zajęła drugie miejsce w rankingu najlepiej blokujących całej Ligi Narodów, tuż za Julią Kudiess z Brazylii.