Olbrzymie emocje w meczu Polek. Zdecydował tie-break, znów kontrowersje

W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach Polki po trzech zwycięstwach przegrały z reprezentacją gospodyń. W Bangkoku znów wygrały trzy spotkania i w ostatnim, niedzielnym z Kanadą, chciały uniknąć powtórki z pierwszego tygodnia. Tym bardziej że rywalki to w tym sezonie drużyna nieobliczalna - w Tajlandii przegrała z gospodyniami, ale wcześniej, podobnie jak Polska, ograła Holandię i Ukrainę.

Już pierwszy set pokazał zresztą, że Kanadyjki stać na wiele. Trener "Biało-Czerwonych" Stefano Lavarini tym razem wrócił na rozegraniu do Katarzyny Wenerskiej, a na przyjęciu do Moniki Lampkowskiej. Na środku dał z kolei szansę Natalii Kecher. Taki skład miał jednak od początku problemy, rywalki po bloku przy ataku Magdaleny Stysiak objęły prowadzenie 7:4.

Prowadzenie Kanady znacznie wzrosło, bo Polki miały problemy w kontratakach. Na blok rywalek nadziała się Julita Piasecka, drużyna z Ameryki Północnej prowadziła 13:7. Lavarini sięgnął do rezerwy, na boisku pojawiła się Paulina Damaske. W drugiej części seta różnica zmalała zaledwie do dwóc "oczek". Potem Kanadyjki odskoczyły, ale Polki przypuściły szturm w końcówce, doprowadzając do rezultatu 23:24. W ostatniej akcji nie zawiodła jednak Kiera Van Ryk i ro rywalki wygrały pierwszą partię.

Polki odpowiedziały rywalkom, znów kontrowersje w Lidze Narodów. Stefano Lavarini interweniował

Damaske, która zastąpiła Piasecką, pozostała w szóstce na drugiego seta. I Polska szybko zyskała dwa punkty zapasu. "Biało-Czerwonym" w końcu udało się też zatrzymać blokiem Van Ryk, która trafiła piłką w ręce Mai Koput. Wkrótce prowadziły już 10:6, ale Lavarini i tak zdecydował się na zmianę na środku - za Kecher weszła Sonia Stefanik.

Najgoręcej w drugiej partii zrobiło się przy stanie 15:12. Po przebiciu piłki wracającej na polską stronę przez Stysiak sędzia odgwizdał błąd Polki i przyznał punkt rywalkom. Stysiak, ale też kapitan Aleksandra Szczygłowska i Lavarini od razu ruszyli do arbitra.

"To jest blok, nie atak!" - pieklił się włoski selekcjoner. Dyskusje trwały długo, sędzia Ebrahim Firouzi zarzekał się, że nie ma o czym rozmawiać, aż w końcu... odwołał decyzję i zarządził powtórkę.

A Polki zyskały dodatkowy wiatr w żagle. Wkrótce prowadziły aż 18:12. Co prawda jeszcze rywalki zmniejszyły różnicę do trzech punktów, ale "Biało-Czerwone" pewnie wygrały 25:21.

W trzeciej partii znów do głosu doszły jednak Kanadyjki. Zyskiwały w kontratakach, dobrze radziły sobie w obronie. Po błędzie w ataku Stysiak objęły prowadzenie 12:9, wkrótce wygrywały pięcioma punktami.

Lavarini dał szansę kolejnej środkowej, Magdalenie Jurczyk, ale Kanadyjki grały coraz swobodniej. Seta dwoma asami serwisowymi zakończyła Van Ryk, jej zespół rozbił Polki 25:16. "Biało-Czerwone" skończyły tylko 34 procent ataków, aż pięć razy powstrzymał je blok rywalek.

Liga Narodów siatkarek. Tie-break w meczu Polska - Kanada

Czwarty set to jednak znakomite otwarcie Polek i prowadzenie 5:0 przy zagrywkach Wenerskiej. A po bloku Koput wygrywały nawet 7:1, potem już 11:2. Tyle że potem aż pięć punktów z rzędu zdobyły Kanadyjki.

W opanowaniu sytuacji Polkom pomogła podwójna zmiana - wejście Alicji Grabki i Julii Szczurowskiej. Przewaga znów wzrosła, a w samej końcówce rezerwowa atakująca dołożyła jeszcze punkt zagrywką. Szczurowska zdobyła w tej partii cztery "oczka", a Polska zdemolowała Kanadę 25:11.

Na tie-break Lavarini wrócił jednak do Wenerskiej i Stysiak. Po wyrównanym początku to Kanadyjki objęły prowadzenie 7:5. Kiedy jednak siatki dotknęła Van Ryk, na tablicy wyników pojawił się remis 7:7. Tyle że dwie kolejne akcje znów wygrały rywalki.

Przy stanie 11:8 dla Kanady Lavarini poprosił o przerwę, po chwili znów sięgnął po Szczurowską i Grabkę. Polki jeszcze podjęły walkę, po bloku Damaske przegrywały zaledwie punktem. Z rezerwy pomogła Piasecka, akcja po jej zagrywce doprowadziła do remisu 13:13. Dwie ostatnie akcje padły jednak łupem rywalek, to Kanada wygrała cały mecz 3:2.

Teraz polskie siatkarki wracają do kraju. Do gry w Lidze Narodów wrócą dopiero 8 lipca w Osace w Japonii, gdzie zmierzą się z reprezentacją Turcji.

Kanada: Fransen, Maglio, Howe, Mitrovic, Thokbuom, Van Ryk - Jost (libero) oraz Andulajevic, White, Pelland, Georgiadis, Andrews, Gray

Polska: Stysiak, Kecher, Piasecka, Wenerska, Koput, Lampkowska - Szczygłowska (libero) oraz Damaske, Szczurowska, Grabka, Stefanik, Jurczyk

Statystyki meczu Kanada (K) 3 - 2 Polska (K) Próby ataku 58 55 Błędy przeciwnika 16 29 Błędy drużyny 29 16 Błędy w ataku 11 8 Błędy serwisowe 13 7 Asy serwisowe 6 4

Polskie siatkarki w trakcie meczu z Kanadą volleyballworld.com materiały prasowe

Walka przy siatce w meczu Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Magdalena Stysiak w polu zagrywki volleyballworld.com materiały prasowe





Julita Piasecka - najlepsze akcje w meczu Polska - Holandia Polsat Sport