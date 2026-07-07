O której mecz Polska - Turcja? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w nocy z 7 na 8 lipca o godzinie 5:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Turcja. Jak obie reprezentacje radzą sobie w Lidze Narodów?

Reprezentacja Polski zaczyna grę w trzecim turnieju tegorocznej Ligi Narodów siatkarek, który zostanie rozegrany w Osace. Jak dotąd "Biało-Czerwone" zgromadziły 17 punktów w 18 meczach, dzięki czemu plasują się w czołówce tabeli.

Ich kolejnym rywalem będzie reprezentacja Turcji. Turczynki, podobnie jak Polki zwyciężyły w sześciu z ośmiu spotkań, ale jako że dwa z nich wygrały w pięciu setach, mają o dwa "oczka" mniej od zawodniczek Stefano Lavariniego.

Ostatnie dwa mecze między tymi zespołami wygrała Turcja, oba 3:2, a jeden z nich miał miejsce podczas tegorocznego turnieju w Genui. Ostatni raz "Biało-Czerwone" triumfowały nad Turczynkami przed dwoma laty, gdy wygrały... a jakże 3:2 w ćwierćfinale Ligi Narodów. Wyrównany poziom rywalizacji obu tych ekip podkreśla fakt, że w ostatnich 10 potyczkach sześć razy wygrywały siatkarki znad Bosforu, a cztery znad Wisły. Dziś kibiców z pewnością ponownie czeka zacięte starcie.

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Mecz Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w nocy z 7 na 8 lipca o godzinie 5:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP





Liga Narodów. Ukraina - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport