O której mecz Polska - Serbia? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w trzecim meczu tegorocznej Ligi Narodów zagra z Serbią. Zawodniczki Stefano Lavariniego mają szansę przedłużyć serię z Serbkami do trzech zwycięstw z rzędu. O której godzinie grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Serbia? Transmisja na żywo, stream online. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Martyna Łukasik i Magdalena Stysiak w barwach reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów
Martyna Łukasik jest jedną z liderek reprezentacji Polski siatkarek podczas turnieju Ligi Narodów w Chinachfot. Tomasz Jastrzebowski / Foto OlimpikNewspix.pl

Mecz Polska - Serbia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj 5 czerwca o godzinie 13:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Serbia w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której godzinie mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przed polskimi siatkarkami trzeci mecz tegorocznej Ligi Narodów. Rywalkami "Biało-Czerwonych będą Serbki. Zespół z Bałkanów, podobnie jak zawodniczki Stefano Lavariniego w inauguracyjnym spotkaniu dla siebie odniósł zwycięstwo. Jednak Serbii wystarczyły trzy sety, by pokonać Tajlandię. Polki natomiast wygrały z Belgijkami 3:2.

Po raz ostatni reprezentacja Polski grała z Serbią w maju tego roku podczas turnieju towarzyskiego w Genui. Wówczas Polki zwyciężyły 3:0. Było to drugie nasze zwycięstwo nad tym zespołem z rzędu. W zeszłym roku "Biało-Czerwony" triumfowały z kolei właśnie w meczu Ligi Narodów 3:1. Dziś z pewnością spróbują przedłużyć tę pomyślną serię.

Mecz Polska - Serbia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj 5 czerwca o godzinie 13:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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