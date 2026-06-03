O której mecz Polska - Czechy? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w drugim meczu Ligi Narodów 2026 zagra z Czechami. Będzie to pierwsze spotkanie tych reprezentacji od pięciu lat. O której godzinie grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Czechy? Transmisja na żywo, stream online. Siatkówka kobiet. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Aleksandra Szczygłowska i Magdalena Jurczyk w strojach Polski stoją naprzeciw siebie na boisku siatkarskim.
Aleksandra Szczygłowska i Magdalena JurczykPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Mecz Polska - Czechy w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca o godz. 9:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Czechy w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski w poprzednich trzech edycjach Ligi Narodów za każdym razem zajmowała trzecie miejsce. Teraz "Biało-Czerwone" chciałyby z pewnością dojść wreszcie do finału, ale będzie o to raczej ciężko, ze względu na nieobecność kilku siatkarek i przede wszystkim zakończenie kariery sportowej przed dotychczasową kapitankę - Agnieszkę Korneluk.

Polki w tym sezonie mają za sobą turniej reprezentacji w Genui. Siatkarki Stefano Lavariniego w jego ramach rozegrały trzy spotkania, przegrywając 2:3 z Turcją i Włochami oraz pokonując 3:0 Serbię. Natomiast w inauguracyjnym dla siebie występie tegorocznej Ligi Narodów wygrały z Belgijkami 3:2.

W drugim meczu Ligi Narodów siatkarek 2026 reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. Siatkarki naszych południowych sąsiadów w ramach przygotowań do sezonu rozegrały tylko jedno spotkanie i przegrały z Chinkami 1:4. W zeszłym sezonie Czeszki zakończyły te rozgrywki na 15. miejscu, z kolei na ubiegłorocznych mistrzostwach świata zajęły ostatnią lokatę w swojej grupie i zostały sklasyfikowane na 25. pozycji.

Po raz ostatni Polki zagrały z Czeszkami w 2021 roku na mistrzostwach Europy i zwyciężyły 3:1. Jak będzie tym razem?

Mecz Polska - Czechy w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca o godz. 9:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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