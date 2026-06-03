O której mecz Polska - Czechy? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Czechy w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca o godz. 9:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Czechy w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski w poprzednich trzech edycjach Ligi Narodów za każdym razem zajmowała trzecie miejsce. Teraz "Biało-Czerwone" chciałyby z pewnością dojść wreszcie do finału, ale będzie o to raczej ciężko, ze względu na nieobecność kilku siatkarek i przede wszystkim zakończenie kariery sportowej przed dotychczasową kapitankę - Agnieszkę Korneluk.

Polki w tym sezonie mają za sobą turniej reprezentacji w Genui. Siatkarki Stefano Lavariniego w jego ramach rozegrały trzy spotkania, przegrywając 2:3 z Turcją i Włochami oraz pokonując 3:0 Serbię. Natomiast w inauguracyjnym dla siebie występie tegorocznej Ligi Narodów wygrały z Belgijkami 3:2.

W drugim meczu Ligi Narodów siatkarek 2026 reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. Siatkarki naszych południowych sąsiadów w ramach przygotowań do sezonu rozegrały tylko jedno spotkanie i przegrały z Chinkami 1:4. W zeszłym sezonie Czeszki zakończyły te rozgrywki na 15. miejscu, z kolei na ubiegłorocznych mistrzostwach świata zajęły ostatnią lokatę w swojej grupie i zostały sklasyfikowane na 25. pozycji.

Po raz ostatni Polki zagrały z Czeszkami w 2021 roku na mistrzostwach Europy i zwyciężyły 3:1. Jak będzie tym razem?

Mecz Polska - Czechy w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca o godz. 9:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Polskie siatkarki szykują się do walki o medal Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Katarzyna Wenerska (druga z lewej) od kilku lat jest ważnym ogniwem kadry. W tym sezonie została podstawową rozgrywającą ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter





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