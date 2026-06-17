O której mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów? Siatkówka kobiet [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

W pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów siatkarek 2026 reprezentacja Polski zagra z Bułgarią. "Biało-Czerwone" z pewnością będą chciały wrócić na zwycięską ścieżkę po ostatniej porażce. O której grają dzisiaj siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Bułgaria? Transmisja na żywo, stream online. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Martyna Łukasik i Aleksandra Szczygłowska w barwach Polski podczas meczu siatkówki w Lidze Narodów.
Martyna Łukasik i Aleksandra Szczygłowska w barwach reprezentacji Polski siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 17 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Bułgaria w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski siatkarek dość dobrze wypadła w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Zawodniczki Stefano Lavariniego w czterech meczach odniosły trzy zwycięstwa i doznały jednej porażki. W ostatnim spotkaniu turnieju w Nankinie uległy gospodyniom, czyli Chinkom 1:3.

Gospodarzem drugiego turnieju z udziałem Polek będzie Bangkok, a pierwszym przeciwnikiem "Biało-Czerwonych" Bułgaria. Bułgarki fatalnie weszły w ten sezon. Z czterech pierwszych spotkań wygrały tylko jedno, pokonując 3:0 Dominikanki. W pozostałych trzech poległy i na dodatek ugrały w nich łącznie... jednego seta.

Oba zespoły w zeszłym sezonie zmierzyły się dwukrotnie. Najpierw w meczu towarzyskim Polki zwyciężyły 3:1, a następnie już w ramach Ligi Narodów 3:0. Nasze siatkarki mają dziś szansę na szóste zwycięstwo nad tą reprezentacją i miejmy nadzieję, że uda im się przedłużyć tę pomyślną serię.

Mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 17 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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