O której mecz Polska - Brazylia? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 10 lipca o godzinie 12:20 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Brazylia. Jak obie reprezentacje radzą sobie w Lidze Narodów?

Reprezentacja Polski przed trzecim turniejem tegorocznej Ligi Narodów, który jest rozgrywany w Osace, zgromadziła 17 punktów w 18 meczach, co plasowało ją w ścisłej czołówce tabeli.

Niestety w pierwszym spotkaniu na japońskiej ziemi nasze siatkarki przegrały z Turczynkami 1:3. Na szczęście w drugim występie "Biało-Czerwone" zdołały wrócić na zwycięską ścieżkę i pokonały 3:2 faworyzowane Amerykanki.

Tym razem Polki zmierzą się z reprezentacją Brazylii. Brazylijki znakomicie radzą sobie w tegorocznej Lidze Narodów. W dziewięciu meczach odniosły osiem zwycięstw, a przegrały tylko niespodziewanie z Niemkami. Siatkarki z "Kraju Kawy" w Osace mają za sobą jedno spotkanie, którymi zmierzyły się z Japonkami i pokonały gospodynie turnieju 3:1.

Polska i Brazylia spotkały się w zeszłym sezonie raz, również w ramach Ligi Narodów. Wówczas 3:1 wygrały Brazylijki. Podobnie było w 2024 roku na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale wówczas siatkarski z Ameryki Południowej triumfowały 3:0. Polki z Brazylijkami nie potrafią zwyciężyć od dwóch meczów, a na ostatnich pięć wygrały tylko jeden. Czy "Biało-Czerwony" uda się dziś przełamać tę niemoc?

Polska - Brazylia. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj 10 lipca o godzinie 12:20 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Siatkarki reprezentacji Polski w meczu z Brazylią volleyballworld.com materiały prasowe

Katarzyna Wenerska volleyballworld.com materiały prasowe





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