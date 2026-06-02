O której mecz Polska - Belgia? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów zagra z Belgią. Zawodniczki Stefano Lavariniego mają szansę przedłużyć serię z Belgijkami do czterech zwycięstw z rzędu. O której godzinie grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Belgia? Transmisja na żywo, stream online. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Polskie siatkarki meczem z Belgią rozpoczynają udział w tegorocznej edycji Ligi Narodów

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w środę 3 czerwca o godz. 5:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Reprezentacja Polski w poprzednich trzech edycjach Ligi Narodów za każdym razem zajmowała trzecie miejsce. Teraz "Biało-Czerwone" chciałby z pewnością dojść wreszcie do finału, ale będzie o to raczej ciężko, ze względu na nieobecność kilku siatkarek i przede wszystkim zakończenie kariery sportowej przed dotychczasową kapitankę - Agnieszkę Korneluk.

Polki w tym sezonie mają za sobą turniej towarzyski w Genui. Siatkarki Stefano Lavariniego w jego ramach rozegrały trzy spotkania, przegrywając 2:3 z Turcją i Włochami oraz pokonując 3:0 Serbię.

W pierwszym meczu Ligi Narodów siatkarek 2026 Polki zmierzą się z Belgijkami. Belgia w tym sezonie rozegrała dwa spotkania towarzyskie ze Szwecją. Pierwsze zwyciężyła 3:2, natomiast w drugim przegrała 1:3. W ostatnich trzech bezpośrednich starciach nasze siatkarki wygrywały z Belgijkami i miejmy nadzieję, że dziś uda im się przedłużyć tę serię.

