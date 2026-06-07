O której mecz Chiny - Polska? Gdzie oglądać Ligę Narodów siatkarek? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w ostatnim meczu turnieju w Nankinie w ramach Ligi Narodów zagra z Chinkami. Zawodniczki Stefano Lavariniego mają szansę przedłużyć serię z siatkarkami z Kraju Środka do czterech zwycięstw z rzędu. O której grają dzisiaj siatkarki? Gdzie oglądać mecz Chiny - Polska? Transmisja na żywo, stream online. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Katarzyna Wenerska w biało-czerwonym stroju wystawia piłkę podczas meczu Ligi Narodów siatkarek
Katarzyna Wenerska jest jedną z liderek reprezentacji Polski podczas Ligi Narodów w Nankiniefot. Tomasz Jastrzebowski / Foto OlimpikNewspix.pl

Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 7 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Chiny - Polska w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przed polskimi siatkarkami trzeci mecz tegorocznej Ligi Narodów. Rywalkami "Biało-Czerwonych będą gospodynie, czyli Chinki. Zespół z Azji, w przeciwieństwie do zawodniczek Stefano Lavariniego, zaskakująco przegrał w inauguracyjnym spotkaniu dla siebie. Chinki uległy aż 0:3 reprezentacji Czech. Polki natomiast wygrały z Belgijkami 3:2.

Po raz ostatni reprezentacja Polski grała z Chinami w ramach ćwierćfinału zeszłorocznej Ligi Narodów. Wówczas "Biało-Czerwone" zwyciężyły 3:2 i był to już trzeci triumf z rzędu nad siatkarkami z Kraju Środka. Jak będzie tym razem?

Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 7 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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Julita PiaseckaSTARSPORT/Shutterstock/Rex FeaturesEast News
Trener i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski w siatkówce siedzący na ławce rezerwowych podczas meczu, ubrani w białe koszulki z czerwonymi elementami, z widocznym napięciem na twarzach niektórych osób.
Stefano Lavarini, trener polskich siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe


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