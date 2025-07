O której grają Polki z Japonkami? Mecz o 3. miejsce Ligi Narodów siatkarek [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz o 3. miejsce tegorocznej Ligi Narodów siatkarek między reprezentantkami Polski a Japonkami rozegrany zostanie dzisiaj o godzinie 16:00. Poprzedzi on starcie finałowe tegorocznej edycji imprezy, w którym to pogromczynie "Biało-czerwonych" - Włoszki - zmierzą się z Brazylijkami. Transmisja na żywo z meczu Polek będzie dostępna na kanałach otwartego Polsatu oraz Polsatu Sport 1. Ponadto dostępny będzie też stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.