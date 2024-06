Nokautujące ciosy w Lidze Narodów. Wielkie rywalki "Biało-Czerwonych" dopięły swego

Reprezentacja Włoch to jedna z potęg, która przystępowała do tego sezonu niepewna gry w igrzyskach olimpijskich. W ubiegłym roku kwalifikacji olimpijskiej pozbawiła ją reprezentacja Polski. Siatkarki Stefano Lavariniego w kluczowym meczu na koniec turnieju w Łodzi pokonały Włoszki i to one świętowały pierwszy od 2008 r. awans na igrzyska olimpijskie.