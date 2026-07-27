Michał Kubiak to legenda polskiej siatkówki. W reprezentacji występował w latach 2011 - 2021, a od 2015 roku pełnił rolę kapitana. W narodowych barwach wywalczył dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata (2014, 2018). Na swoim koncie ma także medale mistrzostw Europy, Ligi Światowej i Pucharu Świata. W marcu 2022 roku ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. Siatkarską przygodę jednak ciągle kontynuuje. Ostatnie miesiące spędził w Wietnamie, reprezentując Ho Chi Minh City Police.

W ostatnich dniach Kubiak przebywał w Makau, gdzie rozgrywany był turniej finałowy Ligi Narodów kobiet. 38-latek w sobotnim półfinale między Brazylią, a Włochami był ekspertem Volleyball World.

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Okazuje się, że to nie była jedyna "misja" Kubiaka w Chinach. Polak symbolicznie rozpoczął mecz o brązowy medal pomiędzy Włochami, a Chinami.

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Był także mocno zaangażowany w ceremonię medalową, gdzie wręczał pamiątkowe krążki najlepszym siatkarkom.

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Wychwycono nawet, że przyjmująca Yaprak Erkek odezwała się do Kubiaka w języku polskim. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ Turczynka sezon 2021/2022 spędziła w Polsce reprezentując klub z Legionowa. Polak natychmiast się szeroko uśmiechnął, gdy usłyszał swój ojczysty język.

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W wielkim finale Ligi Narodów Turcja pokonała Brazylię 3:1. Po brązowe medale sięgnęły Włoszki, które wygrały 3:1 z Chinkami.

Michał Kubiak Piotr Matusewicz East News

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Michał Kubiak AFP





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