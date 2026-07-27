Nietypowa rola Michała Kubiaka. Polak dostał w Chinach specjalną misję

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Michał Kubiak to bez wątpienia legenda siatkarskiej reprezentacji Polski. Z drużyną narodową dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata, ale tych sukcesów była cała masa. Kubiak karierę reprezentacyjną zakończył w marcu 2022 roku. 38-latek był obecny na turnieju finałowym Ligi Narodów kobiet, gdzie pełnił ważną rolę.

Michał Kubiak otrzymał zadanie od FIVB
Michał Kubiak dostał specjalne zadanie od FIVBAndrzej IwańczukEast News

Michał Kubiak to legenda polskiej siatkówki. W reprezentacji występował w latach 2011 - 2021, a od 2015 roku pełnił rolę kapitana. W narodowych barwach wywalczył dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata (2014, 2018). Na swoim koncie ma także medale mistrzostw Europy, Ligi Światowej i Pucharu Świata. W marcu 2022 roku ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. Siatkarską przygodę jednak ciągle kontynuuje. Ostatnie miesiące spędził w Wietnamie, reprezentując Ho Chi Minh City Police.

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W ostatnich dniach Kubiak przebywał w Makau, gdzie rozgrywany był turniej finałowy Ligi Narodów kobiet. 38-latek w sobotnim półfinale między Brazylią, a Włochami był ekspertem Volleyball World.

Nietypowa rola Michała Kubiaka. Takie zadanie dostał od FIVB

Okazuje się, że to nie była jedyna "misja" Kubiaka w Chinach. Polak symbolicznie rozpoczął mecz o brązowy medal pomiędzy Włochami, a Chinami.

Był także mocno zaangażowany w ceremonię medalową, gdzie wręczał pamiątkowe krążki najlepszym siatkarkom.

Wychwycono nawet, że przyjmująca Yaprak Erkek odezwała się do Kubiaka w języku polskim. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ Turczynka sezon 2021/2022 spędziła w Polsce reprezentując klub z Legionowa. Polak natychmiast się szeroko uśmiechnął, gdy usłyszał swój ojczysty język.

W wielkim finale Ligi Narodów Turcja pokonała Brazylię 3:1. Po brązowe medale sięgnęły Włoszki, które wygrały 3:1 z Chinkami.

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