Polskie siatkarki pierwsze mecze tegorocznej Ligi Narodów rozegrały w chińskim Nankinie, tam wygrały trzy spotkania, a przegrały jedno, z gospodyniami turnieju. Następnie "Biało-Czerwone" pozostały w Azji, bo na drugi turniej rozgrywek udały się do Tajlandii. Tutaj zaplanowano cztery kolejne mecze z udziałem naszej kadry - z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.

Pierwszy bój podopiecznych Stefano Lavariniego zaplanowano na środę 17 czerwca, na godz. 17 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce). Cztery godziny wcześniej turniej w Bangkoku zainaugurowało starcie Kanady z Holandią. Pierwsza z ekip na inaugurację rozgrywek przed własną publicznością wygrała dwa mecze, a dwa przegrała. "Pomarańczowe" z kolei rywalizowały w Brazylii i miały identyczny bilans spotkań.

Liga Narodów siatkarek. Cztery sety w meczu Kanada - Holandia

Za faworytki tego spotkania można było uznawać Holenderki, czyli brązowe medalistki mistrzostw Europy z 2023 roku. "Pomarańczowe" przed spotkaniem plasowały się na ósmym miejscu w rankingu FIVB, dwie pozycje wyżej niż Kanadyjki. Przekonały się jednak boleśnie o tym, że nie zawsze pozycja w tym zestawieniu ma przełożenie na to, co dzieje się na parkiecie.

Początkowo spotkanie układało się po myśli Holenderek, te objęły prowadzenie po pierwszej akcji i nie wypuściły go już do końca seta, wygrały 25:20. Dobrze też zaczęły drugą partię, szybko wypracowały cztery punkty przewagi (7:3). Kanadyjki jednak stopniowo dochodziły do głosu, pogoń za rywalkami szybko przyniosła efekt, bo wygrały cztery kolejne akcje i doprowadziły do wyrównania. Końcówka seta również należała do siatkarek z Ameryki Północnej, te wygrały 25:19.

Przewaga Kanadyjek w trzecim secie była jeszcze bardziej widoczna, szybko odskoczyły rywalkom na duży dystans (12:7), wprawdzie te po chwili wyrównały, ale Kanadyjki szybko odzyskały rezon, sukcesywnie "uciekając" Holenderkom. Aż wygrały 25:17. Siatkarki z Europy gonić wynik musiały też w kolejnym secie, bo od stanu 6:6 to rywalki były ciągle na prowadzeniu. Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Starego Kontynentu nie zdołały jednak już odwrócić losów rywalizacji, reprezentacja Kanady wygrała 25:20, a cały mecz 3:1 (20:25, 25:19, 25:17, 25:20).

Bohaterką zwycięskiej drużyny została Kiera Van Ryk, która zdobyła aż 26 punktów, najwięcej ze wszystkich siatkarek obecnych na parkiecie. Dobra dyspozycja tej atakującej, jak i całego kanadyjskiego zespołu, to ostrzeżenie dla Polek, która z reprezentantkami Kraju Klonowego Liścia zmierzą się już 21 czerwca. Dzień wcześniej "Biało-Czerwone" zagrają z kolei z Holenderkami.





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