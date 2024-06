Do podobnej sytuacji doszło w drugiej partii. Tym razem przy stanie 15:13 dla Polski sędzia z Japonii nie zauważyła, że piłki przy ataku rywalki dotknęła Martyna Łukasik . Dominikanki od razu mocno protestowały, a polska przyjmująca przyznała się do kontaktu z piłką. Efektem ponownie była zielona kartka.

Dwie kartki dla polskich siatkarek. W tle nagroda finansowa

W przeciwieństwie do żółtych i czerwonych kartek, zielone nie są dla siatkarek karą, a formą nagrody. FIVB wprowadziło to rozwiązanie w Lidze Narodów w poprzednim sezonie. Ma zachęcać do tego, by siatkarki przyznawały się do błędów, co usprawni przebieg gry i zapobiegnie długim przerwom na analizowanie powtórek.