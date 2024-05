Niecodzienna scena w meczu polskich siatkarek. Stefano Lavarini się uśmiał

Liga Narodów siatkarek. Niecodzienna sytuacja w meczu Polski

Na tym jednak nie koniec. Sędzia docenił, że Koreanka szybko przyznała się do błędu, i pokazał jej zieloną kartkę . Na całą sytuację wymownie zareagował Lavarini, który wybuchnął szczerym śmiechem. Zawodniczka rywalek pomachała zresztą ręką w jego stronę. Włoch zna Koreanki świetnie - przed objęciem reprezentacji Polski trenował właśnie ten zespół, doprowadzając go do czwartego miejsca igrzysk olimpijskich w Tokio.

Co oznacza zielona kartka? To rozwiązanie, które obowiązuje w niektórych siatkarskich ligach, a od ubiegłego roku również w Lidze Narodów. W przeciwieństwie do żółtej i czerwonej nie jest karą, a formą nagrody. Zgodnie z założeniem jej pomysłodawców ma być pokazywana zawodniczkom, które zachowują się w zgodzie z duchem fair play i przyznają do błędów. Dzięki temu gra ma być krótsza i bardziej płynna - analizowanie powtórek akcji czasami trwa nawet kilka minut. Zielona kartka dla Dahyeon była dopiero pierwszą taką decyzją sędziego w tegorocznych meczach Polski w Lidze Narodów.