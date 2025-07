Polskie siatkarki podczas pierwszego turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów rozgrywanego w Pekinie odnotowały jedną porażkę (po tie-breaku z Turcją), z kolei w Belgradzie były już nie do zatrzymania. Słabiej poszło im za to w japońskiej Chibie, gdzie uległy zarówno Brazylijkom, jak i gospodyniom turnieju. "Biało-Czerwone" zmagania zwieńczyły efektownym zwycięstwem nad Bułgarkami i finalnie zakończyły tę fazę Ligi Narodów na czwartym miejscu w tabeli.

"To był dla nas ostatni mecz i starałyśmy się być skoncentrowane od początku do końca, zwłaszcza że zbliżają się finały w Polsce, a polska siatkówka musi się rozwijać z dnia na dzień. Trener zmienił dziś trochę skład, ale nieważne, kto gra, zawsze musimy pokazać się z najlepszej strony. Cieszę się z tego zwycięstwa" - mówiła po meczu Magdalena Stysiak, z którą rozmawiał reporter VolleyballWorld.

Włoszki, które wygrały dwie ostatnie edycje Ligi Narodów, a w Paryżu sięgnęły po mistrzostwo olimpijskie, były zdecydowanymi faworytkami tego starcia. Mimo to nie miały łatwej przeprawy - gospodynie turnieju lepiej weszły w mecz i przez długi czas utrzymywały się na prowadzeniu. Końcówka partii należała jednak do Włoszek, które najpierw doprowadziły do wyrównania (19:19), a następnie wyszły na prowadzenie i już go nie oddały, wygrywając 25:23.