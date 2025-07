Zdecydowanymi faworytkami pierwszego półfinału siatkarskiej Ligi Narodów kobiet były Włoszki, czyli aktualne mistrzynie olimpijskie. Podopieczne Julio Velasco wygrały wszystkie 12 spotkań fazy zasadniczej, a po raz ostatni schodziły z parkietu pokonane 1 czerwca 2024 roku. W starciu z "Biało-Czerwonymi" stanęły przed szansą odniesienia 28. zwycięstwa z rzędu.

I chociaż zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego był wspierany przez licznie zgromadzoną na trybunach łódzkiej Atlas Areny publiczność, to niespodzianki nie sprawił. Siatkarki z Italii wręcz zdeklasowały Polki w trzech setach (25:18, 25:16, 25:14), grając na nieosiągalnym dla naszych zawodniczek poziomie.

"Z Włoszkami gra się bardzo trudno. To jest bardzo dobry zespół. Kompletnie nie mogłyśmy się dobić do parkietu, czy to atakiem, czy kiwką. Świetnie broniły. Rozpisane były bardzo dobrze, ale grały swoją siatkówkę i zasłużyły na ten finał" - skomentowała później atakująca naszej kadry Magdalena Stysiak.

Liga Narodów siatkarek. Lawina komentarzy po porażce Polek

Polki wyraźnie odstawały od rywalek w każdym elemencie gdy, co obrazowo w X (dawny Twitter) przedstawił ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk. "Włoszki to nie Fiat lub Alfa Romeo. To prosty czołg, który może nie ma bajerów, ale jedzie cały czas do przodu miażdżąc co napotka" - napisał. A następnie zrecenzował grę podopiecznych Lavariniego w ataku, wskazując, że mają problem nie w rozgrywaniu akcji, ale właśnie w ich wykańczaniu. "To nie Wenerska jest problemem tylko drżące ręce skrzydłowych" - stwierdził.

Jeszcze dosadniejszą opinię przedstawił Jakub Balcerzak. Siatkarski ekspert w swoim wpisie na początku zaznaczył, że nie chce "dobijać" Polek.

Rodzi się tylko pytanie w mojej głowie, ale pewnie w waszych też, czy to jest sufit drużyny prowadzonej przez Stefano Lavariniego, którego nie da się przeskoczyć? Momentami wyglądało to tak, jakby podopieczne Julio Velasco grały w zupełnie inną grę: ustawienie w obronie, praca na siatce, dopracowana do perfekcji kontra - maestria w grze, absolutna. Brakowało nam dziś tak naprawdę wszystkiego i chyba to boli najbardziej

Pod wpisem Balcerzaka rozgorzała dyskusja, a diagnoza, że być może Polki po prostu nie są w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, przewinęła się w niej kilkukrotnie.

"My chyba musimy się pogodzić z tym ,że pewnego poziomu niestety nie przeskoczymy. Nie mamy mocnych atakujących, nasza podstawowa przyjmująca przez kilka sezonów klaskała w kwadracie Imoco. Od czasu do czasu wpadnie jakiś medal LN, ale na większych imprezach będziemy odstawać" - stwierdziła jedna z komentujących. "To jest szczyt tej grupy. Jesteśmy nieźli, ale z zawodniczkami takimi jak Smarzek czy Stysiak wyżej nie podskoczymy. Bez mocnej atakującej nigdy nie wskoczymy wyżej top 5" - napisał ktoś inny.

"My od 2023 gramy ponad nasz potencjał. A bardziej gramy w VNL ponad nasz potencjał bo już ME czy IO już nie szły tak gładko. Lepsza organizacja gry, komunikacja, grające w klubie Stysiak I Łukasik mogą sprawić że Polki będą w stanie zagrozić w każdym momencie każdej kadrze" - taką opinię przedstawił inny z internautów. "Wygląda to na sufit tej grupy" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Polki w Łodzi mają do rozegrania jeszcze jeden mecz - w niedzielę o godz. 16 powalczą z Japonkami o brąz Ligi Narodów. Na relację tekstową na żywo z tego meczu zapraszamy do Interii.

