Nie ma mocnych na polskie siatkarki. Wielki mecz, dominacja w Lidze Narodów

Liga Narodów miała być dla polskich siatkarek przygotowaniem do igrzysk olimpijskich. Na razie jednak ten "okres przygotowawczy" przebiega tak, że trudno przypuszczać, jak mogą wyglądać "Biało-Czerwone" w optymalnej formie . W pierwszych meczach spisały się znakomicie i na razie nie ma na nie mocnych.

Podobnie jak dzień wcześniej w meczu z Holenderkami , polskie siatkarki rozpoczęły spotkanie nie najlepiej. Rywalki podbijały sporo ataków Polek, te miały zaś problemy z przyjęciem. Japonki prowadziły już 13:9. Ale podopieczne Lavariniego ruszyły do odrabiania strat. Dobrze w kontratakach spisywała się Natalia Mędrzyk, polska drużyna doprowadziła do remisu 15:15. Tyle że po przerwie na żądanie trenera rywalek Polki przegrały cztery kolejne akcje, głównie przez własne błędy w ataku. Do tego pojawiały się problemy z komunikacją na boisku.