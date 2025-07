Nie dały szans podopiecznym Lavariniego, a teraz taki wynik. Nokaut w meczu pogromczyń Polek

W drugiej partii Japonki mogły mieć pewne nadzieje na odrobienie strat. Początek ułożył się dużo bardziej po ich myśli, skutkiem czego wyszły one na dwupunktowe prowadzenie. Wraz z upływem seta ich rywalki z Ameryki Południowej rozkręcały się jednak i wreszcie to one powtórnie przejęły inicjatywę. Nie wypuściły jej aż do piłki setowej, która zakończyła tę odsłonę pojedynku wynikiem 25:18 dla Brazylijek.