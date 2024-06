Mistrzynie olimpijskie rozbite! Polskie siatkarki dominują w Lidze Narodów

Mecz z reprezentacją USA miał być dla polskich siatkarek ostatecznym sprawdzianem formy. W końcu Amerykanki to aktualne mistrzynie olimpijskie, które w roku igrzysk zawsze prezentują wysoką dyspozycję. Ale to Polki wygrały z nimi trzeci mecz z rzędu - po spotkaniu o brąz ubiegłorocznej Ligi Narodów oraz rywalizacji w kwalifikacjach olimpijskich. I kończą turniej w Arlington w doskonałych nastrojach.

Przed meczem z Polską reprezentacja USA zajmowała siódme miejsce w tabeli Ligi Narodów . Wygrała cztery z sześciu meczów, w Arlington pokonała Kanadę i Bułgarię. Dopiero w drugim turnieju trener Karch Kiraly ma jednak do dyspozycji najsilniejszy skład.

Polskie siatkarki górą w końcówce. Niezawodna Magdalena Stysiak

Na początku drugiego seta meczu z Polską Amerykanki prowadziły z nią wyrównaną walkę. "Biało-Czerwone" odskakiwały na punkt czy dwa, dobrze z trudnymi piłkami przy siatce radziła sobie Joanna Wołosz. Rywalki odpowiadały jednak dużą siłą ognia w ataku, gdzie rozpędziła się Jordan Thompson. To właśnie jej atak doprowadził do remisu 17:17. Do tego błąd w ofensywie popełniła Łukasik i Amerykanki miały dwa punkty przewagi.