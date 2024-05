Mecz-pułapka dla polskich siatkarek. Straty mogą być olbrzymie

Lepszy początek Ligi Narodów trudno było sobie wymarzyć. Mimo że w grze reprezentacji Polski nie wszystko funkcjonowało jeszcze idealnie, drużyna Stefano Lavariniego zdołała pokonać walczące o olimpijską kwalifikację Włoszki - i to bez straty seta. Zwycięstwo zaowocowało też ponad 10 punktami do rankingu FIVB.

Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała w nim na piąte miejsce - najwyższe w XXI wieku . Wyprzedziła właśnie Włochy, a także Chiny. To właśnie z powodu punktów rankingowych dzisiejszy mecz z Francją może jednak okazać się dla "Biało-Czerwonych" pułapką.

Polki mogą sporo stracić. Zysk po wygranej będzie niewielki

Ranking będzie podstawą obsadzenia pięciu ostatnich wolnych miejsc na igrzyskach. I choć Polki są już pewne występu w Paryżu, to zestawienie również jest dla nich istotne. Na podstawie miejsc w rankingu FIVB rozdzieli drużyny do koszyków przed losowaniem grup turnieju olimpijskiego . Wyższa pozycja oznacza więc, przynajmniej w teorii, słabszych rywali w pierwszej fazie zawodów. Przypomnijmy, że 12 drużyn zostanie w Paryżu podzielonych na trzy grupy po cztery zespoły. W ćwierćfinale zagrają drużyny z dwóch pierwszych miejsc w grupach oraz dwie najlepsze ekipy z trzeciej pozycji.

Rywalki nabrały respektu do reprezentacji Polski. "Zasłużyłyśmy sobie"

Polskie siatkarki są już jednak faworytkami wielu spotkań nie tylko z racji wysokiej pozycji w rankingu. W poprzednim sezonie regularnie ogrywały największe potęgi , co przypieczętowały brązowym medalem Ligi Narodów, a potem kwalifikacją na igrzyska.