Selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini przetestował w tych spotkaniach łącznie 16 zawodniczek. W piątek szansę w dwóch setach dostała Malwina Smarzek . Atakująca, która w czerwcu skończy 28 lat, w ten sposób wraca do kadry po długiej przerwie. W pierwszym roku pracy Lavariniego w Polsce poprosiła, by nie uwzględniać jej w planach reprezentacji. W drugim wystąpiła w sparingach z Turcją, ale później z gry wykluczyła ją kontuzja .

- Stres może nie, bardziej podekscytowanie takim meczem. Bardzo cieszyłam się na ten mecz. Nie nazwałabym tego stresem, ale jest taki dreszczyk. Bardzo fajnie wrócić do reprezentacji po tak długim czasie. Szkoda, że to tylko dwa mecze, że to już się skończyło i już nie wrócimy tu grać - mówi Interii siatkarka.