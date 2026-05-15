Liga Narodów siatkarek 2026. Kiedy mecze Polek i gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]
Liga Narodów siatkarek 2026 odbędzie się w dniach 3 czerwca - 26 lipca. W trzech poprzednich edycjach rozgrywek brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski. Sprawdź, gdzie będzie można oglądać transmisje meczów LN w TV i online live stream. Kiedy, gdzie i o której zagrają Polki? (terminarz). Turniej finałowy zmagań zostanie przeprowadzony w Makau. Relacje i wyniki Ligi Narodów kobiet 2026 będą dostępne w serwisie Interia Sport.
Liga Narodów siatkarek 2026 to jedno z dwóch głównych wydarzeń dla reprezentacji mężczyzn w tym sezonie. Najważniejszym turniejem dla podopiecznych Stefano Lavariniego będą rozgrywane na przełomie sierpnia i września mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie.
W 2026 roku w Lidze Narodów siatkarek zagra osiemnaście reprezentacji. W porównaniu do poprzedniej edycji miejsce Korei Południowej zajęła prowadzona przez polskiego trenera Jakuba Głuszaka Ukraina, dla której będzie to debiut w tych rozgrywkach. Każda ekipa w fazie interkontynentalnej rozegra po dwanaście spotkań (po cztery mecze w jednym tygodniu). O końcowym rozrachunku etapu zasadniczego zadecyduje wspólna tabela, a w fazie pucharowej zagra osiem drużyn.
W poprzedniej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu zdobyła brązowy medal. W półfinale "Biało-Czerwone" uległy Włoszkom 0:3, które później sięgnęły po złoto, pokonując w finale 3:1 Brazylię. Z kolei siatkarki Stefano Lavariniego w meczu o trzecie miejsce wygrały z Japonkami 3:1.
Szeroki skład kadry Polski w siatkówce kobiet na sezon 2026:
Atakujące:
- Oliwia Sieradzka
- Malwina Smarzek
- Magdalena Stysiak
- Julia Szczurowska
Przyjmujące:
- Martyna Czyrniańska
- Paulina Damaske
- Monika Lampkowska
- Martyna Łukasik
- Natasza Ornoch
- Julia Orzoł
- Julita Piasecka
- Weronika Szlagowska
Środkowe:
- Magdalena Jurczyk
- Natalia Kecher
- Maja Koput
- Anna Obiała
- Marta Orzyłowska
- Sonia Stefanik
- Rozgrywające:
- Julia Bińczycka
- Alicja Grabka
- Gabriela Makarowska-Kulej
- Katarzyna Wenerska
Libero:
- Klaudia Łyduch
- Justyna Łysiak
- Karolina Pancewicz
- Aleksandra Szczygłowska
Siatkówka kobiet. Liga Narodów 2026: terminarz. Kiedy, gdzie i o której godzinie mecze Polek?
I turniej interkontynentalny - Nankin (Chiny):
- 3 czerwca, godz. 5:30: Polska - Belgia
- 4 czerwca, godz. 9:00: Polska - Czechy
- 5 czerwca, godz. 13:30: Polska - Serbia
- 7 czerwca, godz. 13:00: Polska - Chiny
II turniej interkontynentalny - Bangkok (Tajlandia):
- 17 czerwca, godz. 12:00: Polska - Bułgaria
- 18 czerwca, godz. 12:00: Polska - Ukraina
- 20 czerwca, godz. 12:00: Polska - Holandia
- 21 czerwca, godz. 12:00: Polska - Kanada
III turniej interkontynentalny - Osaka (Japonia):
- 8 lipca, godz. 5:00: Polska - Turcja
- 9 lipca, godz. 6:00: Polska - USA
- 10 lipca, godz. 12:20: Polska - Brazylia
- 12 lipca, godz. 12:20: Polska - Japonia
Turniej finałowy - Makau (Chiny)
- 22 - 26 lipca
Liga Narodów siatkarek 2026. Gdzie oglądać mecze Polek w TV i online live stream? (transmisje)
Wszystkie mecze Ligi Narodów w siatkówce kobiet będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu, a występy Polek również otwartym Polsacie. Transmisje spotkań dostępne będą także online live stream na Polsat Box Go. Rywalizację w Lidze Narodów siatkarek 2026 można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów reprezentacji Polski w serwisie Interia Sport.