Liga Narodów siatkarek 2026. Kiedy mecze Polek i gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Liga Narodów siatkarek 2026 to jedno z dwóch głównych wydarzeń dla reprezentacji mężczyzn w tym sezonie. Najważniejszym turniejem dla podopiecznych Stefano Lavariniego będą rozgrywane na przełomie sierpnia i września mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie.

W 2026 roku w Lidze Narodów siatkarek zagra osiemnaście reprezentacji. W porównaniu do poprzedniej edycji miejsce Korei Południowej zajęła prowadzona przez polskiego trenera Jakuba Głuszaka Ukraina, dla której będzie to debiut w tych rozgrywkach. Każda ekipa w fazie interkontynentalnej rozegra po dwanaście spotkań (po cztery mecze w jednym tygodniu). O końcowym rozrachunku etapu zasadniczego zadecyduje wspólna tabela, a w fazie pucharowej zagra osiem drużyn.

W poprzedniej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu zdobyła brązowy medal. W półfinale "Biało-Czerwone" uległy Włoszkom 0:3, które później sięgnęły po złoto, pokonując w finale 3:1 Brazylię. Z kolei siatkarki Stefano Lavariniego w meczu o trzecie miejsce wygrały z Japonkami 3:1.

Szeroki skład kadry Polski w siatkówce kobiet na sezon 2026:

Atakujące:

Oliwia Sieradzka

Malwina Smarzek

Magdalena Stysiak

Julia Szczurowska

Przyjmujące:

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Monika Lampkowska

Martyna Łukasik

Natasza Ornoch

Julia Orzoł

Julita Piasecka

Weronika Szlagowska

Środkowe:

Magdalena Jurczyk

Natalia Kecher

Maja Koput

Anna Obiała

Marta Orzyłowska

Sonia Stefanik

Rozgrywające:

Julia Bińczycka

Alicja Grabka

Gabriela Makarowska-Kulej

Katarzyna Wenerska

Libero:

Klaudia Łyduch

Justyna Łysiak

Karolina Pancewicz

Aleksandra Szczygłowska

Siatkówka kobiet. Liga Narodów 2026: terminarz. Kiedy, gdzie i o której godzinie mecze Polek?

I turniej interkontynentalny - Nankin (Chiny):

3 czerwca, godz. 5:30: Polska - Belgia

4 czerwca, godz. 9:00: Polska - Czechy

5 czerwca, godz. 13:30: Polska - Serbia

7 czerwca, godz. 13:00: Polska - Chiny

II turniej interkontynentalny - Bangkok (Tajlandia):

17 czerwca, godz. 12:00: Polska - Bułgaria

18 czerwca, godz. 12:00: Polska - Ukraina

20 czerwca, godz. 12:00: Polska - Holandia

21 czerwca, godz. 12:00: Polska - Kanada

III turniej interkontynentalny - Osaka (Japonia):

8 lipca, godz. 5:00: Polska - Turcja

9 lipca, godz. 6:00: Polska - USA

10 lipca, godz. 12:20: Polska - Brazylia

12 lipca, godz. 12:20: Polska - Japonia

Turniej finałowy - Makau (Chiny)

22 - 26 lipca

Liga Narodów siatkarek 2026. Gdzie oglądać mecze Polek w TV i online live stream? (transmisje)

Wszystkie mecze Ligi Narodów w siatkówce kobiet będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu, a występy Polek również otwartym Polsacie. Transmisje spotkań dostępne będą także online live stream na Polsat Box Go. Rywalizację w Lidze Narodów siatkarek 2026 można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów reprezentacji Polski w serwisie Interia Sport.

Martyna Łukasik będzie jedną z liderek reprezentacji Polski w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefano Lavarini: Ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wyników Polsat Sport