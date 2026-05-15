Liga Narodów siatkarek 2026. Kiedy mecze Polek i gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Aleksy Kiełbasa

Liga Narodów siatkarek 2026 odbędzie się w dniach 3 czerwca - 26 lipca. W trzech poprzednich edycjach rozgrywek brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski. Sprawdź, gdzie będzie można oglądać transmisje meczów LN w TV i online live stream. Kiedy, gdzie i o której zagrają Polki? (terminarz). Turniej finałowy zmagań zostanie przeprowadzony w Makau. Relacje i wyniki Ligi Narodów kobiet 2026 będą dostępne w serwisie Interia Sport.

Polskie siatkarki w czerwono-białych strojach na boisku podczas meczu Ligi Narodów siatkarek.
Reprezentacja Polski siatkarek podczas meczu Ligi Narodów

Liga Narodów siatkarek 2026 to jedno z dwóch głównych wydarzeń dla reprezentacji mężczyzn w tym sezonie. Najważniejszym turniejem dla podopiecznych Stefano Lavariniego będą rozgrywane na przełomie sierpnia i września mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie.

W 2026 roku w Lidze Narodów siatkarek zagra osiemnaście reprezentacji. W porównaniu do poprzedniej edycji miejsce Korei Południowej zajęła prowadzona przez polskiego trenera Jakuba Głuszaka Ukraina, dla której będzie to debiut w tych rozgrywkach. Każda ekipa w fazie interkontynentalnej rozegra po dwanaście spotkań (po cztery mecze w jednym tygodniu). O końcowym rozrachunku etapu zasadniczego zadecyduje wspólna tabela, a w fazie pucharowej zagra osiem drużyn.

W poprzedniej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu zdobyła brązowy medal. W półfinale "Biało-Czerwone" uległy Włoszkom 0:3, które później sięgnęły po złoto, pokonując w finale 3:1 Brazylię. Z kolei siatkarki Stefano Lavariniego w meczu o trzecie miejsce wygrały z Japonkami 3:1.

Szeroki skład kadry Polski w siatkówce kobiet na sezon 2026:

Atakujące:

  • Oliwia Sieradzka
  • Malwina Smarzek
  • Magdalena Stysiak
  • Julia Szczurowska

Przyjmujące:

  • Martyna Czyrniańska
  • Paulina Damaske
  • Monika Lampkowska
  • Martyna Łukasik
  • Natasza Ornoch
  • Julia Orzoł
  • Julita Piasecka
  • Weronika Szlagowska

Środkowe:

  • Magdalena Jurczyk
  • Natalia Kecher
  • Maja Koput
  • Anna Obiała
  • Marta Orzyłowska
  • Sonia Stefanik
  • Rozgrywające:
  • Julia Bińczycka
  • Alicja Grabka
  • Gabriela Makarowska-Kulej
  • Katarzyna Wenerska

Libero:

  • Klaudia Łyduch
  • Justyna Łysiak
  • Karolina Pancewicz
  • Aleksandra Szczygłowska

Siatkówka kobiet. Liga Narodów 2026: terminarz. Kiedy, gdzie i o której godzinie mecze Polek?

I turniej interkontynentalny - Nankin (Chiny):

  • 3 czerwca, godz. 5:30: Polska - Belgia
  • 4 czerwca, godz. 9:00: Polska - Czechy
  • 5 czerwca, godz. 13:30: Polska - Serbia
  • 7 czerwca, godz. 13:00: Polska - Chiny

II turniej interkontynentalny - Bangkok (Tajlandia):

  • 17 czerwca, godz. 12:00: Polska - Bułgaria
  • 18 czerwca, godz. 12:00: Polska - Ukraina
  • 20 czerwca, godz. 12:00: Polska - Holandia
  • 21 czerwca, godz. 12:00: Polska - Kanada

III turniej interkontynentalny - Osaka (Japonia):

  • 8 lipca, godz. 5:00: Polska - Turcja
  • 9 lipca, godz. 6:00: Polska - USA
  • 10 lipca, godz. 12:20: Polska - Brazylia
  • 12 lipca, godz. 12:20: Polska - Japonia

Turniej finałowy - Makau (Chiny)

  • 22 - 26 lipca

Liga Narodów siatkarek 2026. Gdzie oglądać mecze Polek w TV i online live stream? (transmisje)

Wszystkie mecze Ligi Narodów w siatkówce kobiet będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu, a występy Polek również otwartym Polsacie. Transmisje spotkań dostępne będą także online live stream na Polsat Box Go. Rywalizację w Lidze Narodów siatkarek 2026 można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów reprezentacji Polski w serwisie Interia Sport.

Zawodniczka drużyny siatkarskiej w czerwonym stroju, wyrażająca emocje w trakcie meczu, na tle siatki i hali sportowej, skupienie na wyrazie twarzy i atmosferze rywalizacji
Martyna Łukasik będzie jedną z liderek reprezentacji Polski w Lidze Narodów
Trener polskiej reprezentacji siatkówki ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów trzymający dokument lub tablet, stojący na tle rozmazanego tłumu kibiców.
Stefano Lavarini
Stefano Lavarini: Ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wyników

