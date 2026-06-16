Liderka Lavariniego zachwyciła, teraz czas na powrót. Polki ze sporym wzmocnieniem

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W środę o 12:00 siatkarski reprezentacji Polski wracają po ponad tygodniowej przerwie do gry w Lidze Narodów. Tym razem ekipa Stefano Lavariniego grać będzie w Tajlandii. W składzie względem pierwszego turnieju doszło do trzech zmian, a najważniejszą zdaje się powrót Magdaleny Stysiak. W końcu ta jest zdecydowaną liderką całej drużyny, co potwierdziła m.in. w ubiegłorocznych rozgrywkach.

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini
Magdalena Stysiak i Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

Trzy zwycięstwa i jedna porażka - tak wygląda bilans siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet po pierwszym turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Po ponad tygodniu przerwy kadra Stefano Lavariniego wraca do gry, lecz tym razem w Tajlandii. Tam "Biało-Czerwone" rywalizować będą z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą.

W składzie doszło do trzech zmian, bowiem nie zagrają Martyna Czyrniańska (z powodu urazu), Anna Obiała i Oliwia Sieradzka. Ich miejsce zajmą natomiast Paulina Damaske, Sonia Stefanik i Magdalena Stysiak. Zdecydowanie największym wzmocnieniem wydaje się atakująca. Co prawda, kapitalne zawody w Chinach rozgrywała Julia Szczurowska, lecz to właśnie 25-latka jest liderką kadry. I to udowodniła m.in. przed rokiem.

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W ubiegłorocznej edycji Polki wywalczyły trzeci z rzędu brązowy medal po bardzo zaciętym meczu z Japonkami. Taki wynik z pewnością nie byłby możliwy bez wspomnianej zawodniczki. Ta prezentowała się znakomicie i podczas samego turnieju finałowego w Łodzi zdobyła aż 48 punktów (była 4. najlepiej punktującą)

Stysiak liderką Polek, teraz wielki powrót do kadry

Jak natomiast prezentowała się wliczając również fazę zasadniczą? W sumie na przestrzeni całych rozgrywek punktowała bardzo dobrze, bowiem zdobyła aż 197 punktów. Aż 180 z nich samym atakiem. Do tego doszło 14 bloków oraz trzy asy serwisowe. Taki rezultat zapewnił jej 11. miejsce pośród wszystkich zawodniczek.

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Paweł Nowak
Paweł Nowak

Mimo niezłych zdobyczy punktowych nie najlepiej prezentował się procent skuteczności. W sumie atakowała aż 436 razy, co oznacza skuteczność na poziomie nieco ponad 41 procent. Czy w tym roku będzie lepiej? Nie wiadomo, lecz z pewnością na plus atakującej jest fakt, że mogła nieco odpocząć (miała wolne na wesele brata).

Nie grała również w turnieju towarzyskim w Genui. Dla Stysiak będzie to zatem reprezentacyjny debiut w tym sezonie. Mecz Bułgaria - Polska odbędzie się w środę 17 czerwca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 12:00. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

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Zawodniczka koszykówki w białym stroju sportowym z czerwonymi akcentami i numerem 3 na koszulce, bije brawo na tle rozmytego, niebieskiego tła, co sugeruje obecność hali sportowej.
Magdalena StysiakMarcin GolbaAFP
Zawodniczka siatkówki ubrana w strój reprezentacji Polski, z widocznym numerem trzy, wyraża emocje po zdobytym punkcie, trzymając zaciśnięte pięści i otwarte usta, za nią widać fragment siatki oraz rękę drugiej zawodniczki w tle.
Magdalena Stysiak jest liderką reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
Zawodniczka siatkarskiej reprezentacji Polski w białoczerwonym stroju z numerem 3 na piersi, skoncentrowana na boisku podczas meczu, w tle rywalki ubrane na niebiesko oraz siatka oddzielająca drużyny.
Magdalena StysiakMarcin Golba/NurPhotoAFP


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