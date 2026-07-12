Spotkanie z Japonią było dla polskich siatkarek pojedynkiem z gatunku "być albo nie być". Porażka zamykała nam definitywnie drogę do finałów Ligi Narodów, co było scenariuszem wyjątkowo czarnym, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach regularnie Polki meldowały się w turnieju finałowym.

Świetny początek i zwrot akcji. Japonki jednak lepsze od Polek

I zaczęło się dla nas obiecująco. Polki wygrały pierwszego seta 25:20, a w drugim rozbiły rywalki 25:14. Zapowiadało się, że podopieczne Stefano Lavariniego staną na wysokości zadania i rzutem na taśmę zakwalifikują się do finałów Ligi Narodów. Niestety później doszło do zwrotu akcji.

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Kolejne dwie partie wygrały Japonki, doprowadzając do tie-breaka. W nim szala zwycięstwa przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę. Więcej szczęścia w końcówce miały jednak siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni. Ostatnia zagrywka przetoczyła się po taśmie i spadła po naszej stronie. Japonia wygrała 15:13, a całe spotkanie 3-2, pozbawiając nas awansu.

Bolesne słowa Lavariniego po porażce. Nie ukrywał żalu

Rozczarowania po porażce w dramatycznych okolicznościach nie krył Stefano Lavarini. Z jego ust padł gorzki werdykt i słowa o problemach naszych reprezentantek.

- To, co się działo tutaj w hali, zrobiło różnicę i pomogło rywalkom zakwalifikować się do finału. Dla niektórych zawodniczek to będzie potrzebne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. Było kilka momentów, w których muszą być bardziej skupione. Mimo to jestem dumny, że pozostaliśmy w rywalizacji przez dwanaście meczów - zaczął Lavarini.

Wiele rzeczy zrozumieliśmy, szczególnie tych, nad którymi musimy pracować. To była wymagająca rywalizacja. Wiemy, jakie mieliśmy problemy, ale mimo to zawsze wychodziliśmy na parkiet, walczyliśmy i staraliśmy się być lepszym zespołem z meczu na mecz. To jest droga, którą jestem w stanie zaakceptować

Porażka oznaczała także kolejne odjęte punkty w rankingu FIVB. Mimo to Japonki nie zdołały nas przeskoczyć, choć odrobiły część strat. Biało-Czerwone są w zestawieniu wciąż na 5. pozycji, za Turcją, USA, Brazylią i Włochami.

- Na pewno urośliśmy podczas tej rywalizacji. Jeśli chcemy wyciągnąć lekcję, to nie ma lepszej możliwości, niż ta wzięta od Japonii - podsumował Lavarini.

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