Kontrowersje w meczu Polek, Lavarini szalał przy linii. Cztery sety z gigantem

W środę 8 lipca siatkarki reprezentacji Polski rozpoczęły ostatni i zarazem najważniejszy ze względu na ścisk w tabeli turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. W japońskiej Osace "Biało-Czerwone" najpierw uległy Turczynkom (1:3), a następnie pokazały charakter i po tie-breaku poradził sobie z Amerykankami (3:2). Zwycięstwo to było bardzo ważne w kontekście ewentualnego występu w turnieju finałowym VNL.

Nasze zawodniczki chciały sprawić podobną niespodziankę i sprzeciwić się faworyzowanym Brazylijkom. Do gry włoski szkoleniowiec dość odmieniony skład z m.in. Julią Szczurowską na ataku zamiast Magdaleny Stysiak. Poza nią na boisku rozpoczęły: Monika Lampkowska, Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Maja Koput, Magdalena Jurczyk oraz na libero Aleksandra Szczygłowska.

I zaczęło się nieźle. Początek seta był stosunkowo mieszany - lepsze chwile miały rywalki, po czym inicjatywę przejmowały Polki. W ten sposób po bloku Koput oraz Szczurowskiej tablica wyników wskazywała 7:6. Co więcej, gra naszej reprezentacji mogła się całkiem podobać. Nasze zawodniczki przełamały ofensywną niemoc i po atakach Piaseckiej było już 12:10. Następnie jednak zaczęło się najgorsze.

Od stanu 13:13 podopieczne popularnego Ze Roberto zaliczyły aż siedem "oczek" z rzędu. Dwukrotnie na przyjęciu rady nie dała wspomniana Piasecka, co poskutkowało zmianą (weszła Orzoł). Mimo odważnej gry Lampkowskiej Brazylijki prowadzenia nie oddały i seta zwyciężyły 25:20.

Kontrowersje na start, potem walka do ostatniej piłki. Polki wygrały seta

W drugim secie Lavarini szukał rozwiązań. Z tego względu na ataku pojawiła się Magdalena Stysiak. Po ataku w aut szybko dała o sobie znać i wspólnie z Koput zablokowały przyjmującą z Brazylii (2:2). Przy stanie 3:2 dla Polek doszło do sporego zamieszania. Sędzina popełniła błąd i zagwizdała przełożenie Moniki Lampkowskiej. Problem w tym, że nasz trener wziął wideoweryfikacje, a ta błędu nie udowodniła. Arbiter jednak, zamiast przyznać punkt Polkom, zarządziła... powtórkę akcji. Do tego nakazała zagrywkę Brazylijkom, choć piłkę do gry powinna wprowadzić Piasecka. Całe zamieszanie trwało dobre kilka minut. Swojego zdenerwowania nie krył wówczas wspomniany Lavarini.

Kapitalnie dysponowana była Ana Cristina, która po ataku z drugiej linii miała na swoim koncie już 10 "oczek" (8:7). Polki walczyły z wiceliderkami VNL jak równy z równym. Asa serwisowego posłała Jurczyk, a po chwili punkowały Stysiak i Piasecka (13:10). Przed najważniejszym momentem partii minimalną, bo trzypunktową przewagę miały "Biało-Czerwone". Było 19:16.

Nasza przewaga jednak znacznie topniała. Znać o sobie dała Laura Bermann, która zdobyła aż trzy punkty z rzędu (21:20). Ostatecznie mimo sporych nerwów Polki doprowadziły do piłki setowej. I ją wykorzystały. Po bloku Stysiak tablica wyników wskazała 25:23. W setach było 1:1.

Polki próbowały, decydowały same końcówki. Cztery sety i koniec

Kolejna odsłona meczu rozpoczęła się dla Polski koszmarnie. Zaledwie po kilku chwilach było 0:4. Mimo to nasze zawodniczki zdołały się podnieść i doprowadziły nawet do remisu. Na szczególną pochwałę zasługuje Lampkowska. To po jej uderzeniu był remis - 7:7. Choć nasze zawodniczki robiły wiele, by Brazylii grę utrudniać, to te były dobrze dysponowane w obronie. Po kiwce Roberty prowadziły 13:11. Mimo to nasze zawodniczki znów zdołały powrócić. Atak Piaseckiej oraz błąd Bergmann sprawił, że było 16:13 dla nas.

W międzyczasie Polki kilkukrotnie wspólnie z trenerem sugerowały sędzinie, że rywalki przekraczają przepisy i... posyłają na ich stronę piłki rzucone. Ta była nieugięta. A Lavarini dalej wydawał się zdenerwowany. Zawodniczki z Ameryki Południowej grały swoje i zupełnie nie przejmowały się wynikiem - 19:19. Warto wspomnieć, że selekcjoner Polek do gry posłał Justynę Łysiak. Nominalna libero przyjmowała, a także obroniła ciosy przeciwniczek. Z tego korzystała m.in. Lampkowska (21:19). Brazylijki nawet z tego zdołały wybrnąć.

Odwróciły końcówkę partii na swoją korzyść i miały piłkę setową. Wtedy zablokowały Piasecką... i prowadziły w meczu 2:1.

Lavarini szukał skuteczności. Z tego względu przed czwarym setem zdjął Piasecką i postawił na Paulinę Damaske. To przyniosło efekt w pierwszym fragmencie seta (4:4). Po jej ataku po ciasnym skosie było 8:6. Czasem były jednak gorsze momenty. Pomyliła się Stysiak, co poskutkowało tylko punktowym buforem - 10:9. Po chwili dwukrotnie punktowała Damaske - na 12:9.

Nasze zawodniczki dalej grały swoje. Blok punktowy zaliczyła Jurczyk (15:12). Brazylijki to jednak ścisła światowa czołówka. Mimo straty po chwili ich strata wynosiła zaledwie "oczko" - 15:14. Przed kluczowym momentem przewagi nie miał nikt - było po 19. Wtedy punktowała Ana Cristina oraz Julia (21:19). Po grze cios za cios Polki obroniły piłkę meczową i doprowadziły do gry na przewagi.

Na nasze nieszczęście Brazylijki wytrzymały ciśnienie do samego końca i zwyciężyły 28:26. W ten sposób mogły się cieszyć z wygranej w całym meczu 3:1.

Statystyki meczu Polska (K) 1 - 3 Brazylia (K) Próby ataku 65 65 Błędy przeciwnika 17 18 Błędy drużyny 18 17 Błędy w ataku 10 8 Błędy serwisowe 6 7 Asy serwisowe 5 6

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Polskie siatkarki volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Brazylii podczas meczu Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe





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