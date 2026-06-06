Koniec spekulacji, związek wydał komunikat. Siatkarska kadra poważnie osłabiona

Kadra Polski w siatkówce kobiet zaczęła sezon reprezentacyjny od krótkiego turnieju towarzyskiego w Genui, gdzie - oprócz wyraźnego triumfu 3:0 nad Serbią - zaliczyła też dwie porażki po zaciętych bojach z Turcją i Włochami.

To swoiste przetarcie tak czy inaczej pozwoliło najwyraźniej ustabilizować podopiecznym Stefano Lavariniego formę i wkrótce potem "Biało-Czerwone" w doskonałym stylu weszły w zmagania Ligi Narodów.

Polki w pierwszych trzech meczach zaliczyły trzy kolejne triumfy - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami oraz 3:2 z Serbią. W żadnym z tych starć nie wystąpiła jednak, ku zaskoczeniu wielu, Martyna Czyrniańska, która wcześniej w Italii wyróżniała się świetną grą w ofensywie.

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Choć można było się domyśleć, co jest powodem jej absencji, to ostateczne potwierdzenie w tej sprawie nadeszło rankiem 6 czerwca - i niestety sportsmenka z powodu problemów zdrowotnych nie wyjdzie przez dłuższy czas na boisko.

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"Z powodu problemów mięśniowych, Martyna Czyrniańska najbliższe tygodnie będzie musiała poświęcić na regenerację. Przyjmująca reprezentacji Polski, po zakończeniu rywalizacji VNL w Nankinie, wróci do kraju i będzie przygotowywać się do dalszej części sezonu, zgodnie z zaleceniami medycznymi. Naszej kadrowiczce życzymy zdrowia!" - padło w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Jak poinformował dziennikarz "Onet Przeglądu Sportowego" Marcin Gałązka, występująca na co dzień w tureckim Kuzeyboru SK 22-latka zostanie najprawdopodobniej zastąpiona w drużynie narodowej przez Paulinę Damaske.

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Przed "Biało-Czerwonymi" jeszcze ostatnie spotkanie pierwszego turnieju LN - w niedzielę o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego zmierzą się one z Chinkami, które jak dotychczas odnotowały porażkę z Czeszkami i wygraną z Tajkami.

Kolejna odsłona Ligi Narodów odbędzie się między 17 a 21 czerwca - nasza kadra zagra wówczas w Bangkoku z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą.

Martyna Czyrniańska Andrzej Iwańczuk East News

Martyna Czyrniańska Marcin Golba/Nur Photo AFP

Stefano Lavarini i Martyna Czyrniańska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





Serbia - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport