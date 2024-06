Kluczowa zawodniczka zniknęła z kadry siatkarek. Teraz wraca i musi walczyć o swoje

To był symboliczny obrazek. Tuż po zwycięstwie z Włochami na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów Aleksandra Szczygłowska, libero kadry, poszła w stronę trybun hali w Antalyi, gdzie polskie siatkarki dostrzegły podobizny Olivii Różański trzymane przez kibiców. I po chwili do pamiątkowego zdjęcia drużyna pozowała już z nimi , solidaryzując się z koleżanką. Do tego zawodniczki zaprezentowały charakterystyczny gest przykładania szkiełka do oka.

