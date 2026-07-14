Klęska polskich siatkarek, później przykra wiadomość. Fakty są bezlitosne

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Polskie siatkarki na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów przegrały w dramatycznych okolicznościach z Japonkami, przez co nie zagrają w turnieju finałowym. Dzień po tej klęsce nadszedł kolejny cios dla "Biało-Czerwonych", a mianowicie informacja, jaką na podstawie statystyk przekazał jeden z polskich ekspertów. Fakty są bezlitosne - kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego przez rok odnotowała regres. Oto szczegóły.

Siatkarki reprezentacji Polski
Siatkarki reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe

Polskie siatkarki do sezonu reprezentacyjnego przystąpiły osłabione brakiem Agnieszki Korneluk, która zakończyła karierę oraz zmagającej się z poważnymi problemami zdrowotnymi Aleksandry Gryki. Co więcej, kilka zawodniczek odmówiło Stefano Lavariniemu przyjazdu na zgrupowanie, "nie" trenerowi powiedziały m.in. Olivia Różański i Julia Nowicka.

Przebudowana kadra stanęła przed trudnym zadaniem, ale początek Ligi Narodów wyglądał w ich wykonaniu obiecująco, "Biało-Czerwone" w pierwszym turnieju przegrały tylko z Chinkami. Mało brakowało, a drugi tydzień rozgrywek zakończyłyby z kompletem zwycięstw na koncie, ale w ostatnim meczu przytrafiła im się wpadka w starciu z Kanadą. I to właśnie ta porażka słono kosztowała Polki w ostatecznym rozrachunku.

Podopieczne Lavariniego w Osace wygrały z Amerykankami, ale przegrały z Turczynkami i Brazylijkami. Gdyby nie wspomniana porażka z Kanadyjkami, do starcia z Japonkami przystępowałyby bez "noża na gardle". Zagrały jednak pod olbrzymią presją, ostatecznie przegrały po tie-breaku. I nie wystąpią w turnieju finałowym.

"Mam wrażenie, że brak Polski w finałowej ósemce jest konsekwencją tego, że na razie nie mamy jeszcze tyle doświadczenia na poziomie międzynarodowym, co pozostałe zespoły. W wielu meczach było tak, że jedna zawodniczka ciągnęła nasz zespół, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, i czasem ktoś jej pomagał. A jak widzimy na przekroju wielu zespołów, to jest cały czas troszeczkę za mało" - zauważyła w rozmowie z Interią Joanna Kaczor-Bednarska.

Liga Narodów siatkarek. Polki obniżyły poziom

Polskie siatkarki do gry w meczach o stawkę wrócą w drugiej połowie sierpnia, wtedy to przystąpią do mistrzostw Europy. Lavarini ma więc jeszcze trochę czasu na wyciąganie wniosków z porażek, jakie jego zawodniczki notowały w Lidze Narodów. A jest się czemu przyglądać, szczególnie, że fakty są bezlitosne - "Biało-Czerwone" obniżyły poziom.

Jak zauważył siatkarski ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk, w tegorocznej Lidze Narodów reprezentantki Polski prezentowały się słabiej niż w ubiegłorocznej edycji i to w czterech aspektach. Odnotowały 36.2 proc. efektywności ataku po pozytywnym przyjęciu (39.8 proc. w 2025 roku), po negatywnym ten wskaźnik wynosił 20.1 proc., o 0.7 pkt procentowego mniej niż w poprzednich rozgrywkach.

Jeśli chodzi ogólnie o atak, Polki mogą pochwalić się 26.4 proc. efektywności. Dla porównania, w 2025 roku było to 30.2 proc. A na tym nie koniec, bo Polki w tym roku słabiej blokowały (7.3 proc. zablokowanych ataków rywalek przy 9 proc. w 2025 roku).

Obniżenie poziomu bloku może wiązać się z faktem, że w kadrze zabrakło Korneluk, która była światowej klasy środkową. Z drugiej strony bardzo udane tygodnie w reprezentacji ma za sobą debiutująca Maja Koput, która potwierdziła, że może być przyszłością "Biało-Czerwonych" na tej pozycji.

Niezależnie od przyczyn słabszych liczb w przypadku Polek, faktem jest, że Lavarini musi zrobić wszystko, by podnieść poziom ich gry przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Tylko tak nasze zawodniczki będą mogły włączyć się do gry o wysokie miejsce.


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