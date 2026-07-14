Polskie siatkarki do sezonu reprezentacyjnego przystąpiły osłabione brakiem Agnieszki Korneluk, która zakończyła karierę oraz zmagającej się z poważnymi problemami zdrowotnymi Aleksandry Gryki. Co więcej, kilka zawodniczek odmówiło Stefano Lavariniemu przyjazdu na zgrupowanie, "nie" trenerowi powiedziały m.in. Olivia Różański i Julia Nowicka.

Przebudowana kadra stanęła przed trudnym zadaniem, ale początek Ligi Narodów wyglądał w ich wykonaniu obiecująco, "Biało-Czerwone" w pierwszym turnieju przegrały tylko z Chinkami. Mało brakowało, a drugi tydzień rozgrywek zakończyłyby z kompletem zwycięstw na koncie, ale w ostatnim meczu przytrafiła im się wpadka w starciu z Kanadą. I to właśnie ta porażka słono kosztowała Polki w ostatecznym rozrachunku.

Podopieczne Lavariniego w Osace wygrały z Amerykankami, ale przegrały z Turczynkami i Brazylijkami. Gdyby nie wspomniana porażka z Kanadyjkami, do starcia z Japonkami przystępowałyby bez "noża na gardle". Zagrały jednak pod olbrzymią presją, ostatecznie przegrały po tie-breaku. I nie wystąpią w turnieju finałowym.

"Mam wrażenie, że brak Polski w finałowej ósemce jest konsekwencją tego, że na razie nie mamy jeszcze tyle doświadczenia na poziomie międzynarodowym, co pozostałe zespoły. W wielu meczach było tak, że jedna zawodniczka ciągnęła nasz zespół, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, i czasem ktoś jej pomagał. A jak widzimy na przekroju wielu zespołów, to jest cały czas troszeczkę za mało" - zauważyła w rozmowie z Interią Joanna Kaczor-Bednarska.

Liga Narodów siatkarek. Polki obniżyły poziom

Polskie siatkarki do gry w meczach o stawkę wrócą w drugiej połowie sierpnia, wtedy to przystąpią do mistrzostw Europy. Lavarini ma więc jeszcze trochę czasu na wyciąganie wniosków z porażek, jakie jego zawodniczki notowały w Lidze Narodów. A jest się czemu przyglądać, szczególnie, że fakty są bezlitosne - "Biało-Czerwone" obniżyły poziom.

Jak zauważył siatkarski ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk, w tegorocznej Lidze Narodów reprezentantki Polski prezentowały się słabiej niż w ubiegłorocznej edycji i to w czterech aspektach. Odnotowały 36.2 proc. efektywności ataku po pozytywnym przyjęciu (39.8 proc. w 2025 roku), po negatywnym ten wskaźnik wynosił 20.1 proc., o 0.7 pkt procentowego mniej niż w poprzednich rozgrywkach.

Jeśli chodzi ogólnie o atak, Polki mogą pochwalić się 26.4 proc. efektywności. Dla porównania, w 2025 roku było to 30.2 proc. A na tym nie koniec, bo Polki w tym roku słabiej blokowały (7.3 proc. zablokowanych ataków rywalek przy 9 proc. w 2025 roku).

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Obniżenie poziomu bloku może wiązać się z faktem, że w kadrze zabrakło Korneluk, która była światowej klasy środkową. Z drugiej strony bardzo udane tygodnie w reprezentacji ma za sobą debiutująca Maja Koput, która potwierdziła, że może być przyszłością "Biało-Czerwonych" na tej pozycji.

Niezależnie od przyczyn słabszych liczb w przypadku Polek, faktem jest, że Lavarini musi zrobić wszystko, by podnieść poziom ich gry przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Tylko tak nasze zawodniczki będą mogły włączyć się do gry o wysokie miejsce.





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