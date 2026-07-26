Kapitalny bój w finale Ligi Narodów. Wielkie rywalki Polek wyrwały złoto

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Świetny mecz w finale Ligi Narodów siatkarek. Reprezentacje Brazylii i Turcji rozegrały cztery wyrównane sety na zakończenie turnieju w Makau. W ostatnim lepsze okazały się jednak mistrzynie Europy. Turcja napędzana przez kapitalną Melissę Vargas - 33 punkty w finale - zwyciężyła w całym meczu 3:1 i po raz drugi w historii wygrała Ligę Narodów. Już za miesiąc Turczynki będą rywalkami reprezentacji Polski w fazie grupowej mistrzostw Europy.

Siatkarki Turcji w czerwonych strojach po udanej akcji, zbliżenie na zawodniczkę Brazylii w niebieskim stroju.
Siatkarki z Turcji pokonały Brazylię w finale Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

Kiedy męską reprezentację Brazylii trawi kryzys - nie zakwalifikowała się nawet do turnieju finałowego Ligi Narodów - kobieca kadra wciąż pozostaje w ścisłej czołówce. W niedzielę w Makau Brazylijki po raz piąty zagrały w finale Ligi Narodów. Po czterech srebrnych medalach chciały w końcu zdobyć złoto. Po drugiej stronie były mistrzynie Europy z Turcji, które w LN triumfowały już w 2024 r.

Już na początku spotkania dwa razy zadziałał brazylijski blok. Siatkarki z Ameryki Południowej zasadziły się na Melissę Vargas i odskoczyły na trzy punkty. Największa gwiazda tureckiej kadry szybko pomogła jednak doprowadzić drużynie do remisu.

W drugiej części seta coraz wyraźniej zarysowała się jednak przewaga Brazylii. Kiedy kontratak wykończyła Ana Cristina, prowadziły 17:14. Partia była festiwalem bloków - Turczynki zdobyły nim aż osiem punktów, Brazylijki pięć. To właśnie ten element w końcówce sprawił, że mistrzynie Europy niemal dogoniły rywalki. Ale ostatecznie to Brazylia wygrała 25:23.

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Zacięte spotkanie w finale Ligi Narodów. Turczynki i Brazylijki wskoczyły na najwyższy poziom

Druga partia znów od początku była wyrównana. Coraz więcej po tureckiej stronie zależało od środkowej Sinead Jack Kisal - po jej ataku drużyna z Europy prowadziła 10:8, do tego Kisal popisała się jeszcze asem serwisowym. Równie dobrze w polu zagrywki radziła sobie Elif Sahin i różnica wzrosła do czterech punktów.

Brazylijki ruszyły w pogoń i doprowadziły do remisu 17:17. Turczynkom pomogła kolejna znakomita zagrywka - tym razem Vargas. Kolejny remis, 20:20, dał siatkarkom z Ameryki Południowej blok. W końcówce lepsza była jednak Turcja, wygrała 25:23.

Wynik meczu się wyrównał, a na boisku prowadzenie wciąż przechodziło z rąk do rąk. Po dobrym otwarciu trzeciego seta przez Turczynki, Brazylijki odpowiedziały i objęły prowadzenie 8:5. W połowie seta znów był jednak remis. Zagrywka Ilkin Aydin dała nawet Turcji prowadzenie 15:14.

Zacięta walka trwała aż do gry na przewagi. W niej najpierw atak skończyła Hande Baladin, a potem akcji po problemach drużyny z przyjęciem nie skończyła Ana Cristina. Brazylijka huknęła w aut, nie pomógł challenge - rywalki wygrały 26:24.

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Liderką Turczynek była Vargas, która tylko w trzecim secie zdobyła aż 11 punktów. Czwartą partię jej zespół rozpoczął znakomicie, od prowadzenia 5:1. Ze Roberto, trener Brazylijek, szybko przerwał grę i podniesionym głosem próbował zmobilizować swoje siatkarki.

Wkrótce różnica wzrosła do sześciu punktów. Kiedy wynik zaczął się odwracać, przerwą zainterweniował Daniele Santarelli, trener Turczynek. Ale przewaga i tak zmalała do punktu przy wyniku 15:14. W końcu Brazylijki objęły nawet prowadzenie 19:18, ale Turczynkom znów pomogła dobra dyspozycja w polu zagrywki. Ostatecznie to one wyrwały zwycięstwo 25:21 i mogły rozpocząć świętowanie. Najwięcej zawdzięczały Vargas, która zdobyła aż 33 punkty.

Turcja po raz drugi triumfuje w Lidze Narodów. Już za miesiąc drużyna Santarellego będzie najmocniejszym rywalem polskich siatkarek w fazie grupowej mistrzostw Europy. Brązowe medale LN przypadły Włoszkom - mistrzynie sprzed roku pokonały w meczu o trzecie miejsce reprezentację Chin.

Liga Narodów (K)
Finał
26.07.2026
13:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Turcja (K)
3 - 1
Brazylia (K)
Próby ataku
61
61
Błędy przeciwnika
17
12
Błędy drużyny
12
17
Błędy w ataku
6
6
Błędy serwisowe
5
9
Asy serwisowe
7
7
zawodniczka w niebieskim stroju z Brazylii blokuje piłkę tuż przy siatce podczas próby ataku przeciwniczki w czerwonym stroju
Kadr z finału Turcja - Brazyliavolleyballworld.commateriały prasowe
Kobieta z rudymi włosami spiętymi w kok, z wyrazem skupienia na twarzy, skierowana w górę w stronę źródła światła, na ciemnoniebieskim tle.
Julia Bergmann, siatkarka reprezentacji Brazyliivolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczka w czerwonym stroju z numerem 4 skacze do wykonania dynamicznego serwisu podczas meczu siatkówki, w tle rozmyty tłum na trybunach oraz podświetlony baner VOLLEYBALL FINALS.
Melissa Vargas, atakująca reprezentacji Turcjivolleyballworld.commateriały prasowe


Analiza Jakuba Bednaruka meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów siatkarek. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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